به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز و متخلف، گشت مشترکی با حضور نمایندگان اداره نظارت بر اماکن عمومی استان، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، دو واحد صنفی شامل یک واحد تعمیرات لوازم‌خانگی و یک واحد مبلمان‌فروشی در سطح شهرستان خرم‌آباد به دلیل گران‌فروشی و تعدد شکایات مردمی شناسایی و پلمب شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان همچنین از شناسایی یک مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد خبر داد و گفت: این مرکز که بدون اخذ مجوزهای قانونی و عدم رعایت ضوابط فعالیت می‌کرد، با حضور کارشناسان اداره بهزیستی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

سرگرد کوهزادی، تأکید کرد: پلیس با همکاری دستگاه‌های متولی، نظارت مستمر بر فعالیت صنوف را در دستور کار دارد و با هرگونه تخلف و فعالیت غیرقانونی که موجب نارضایتی شهروندان شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.