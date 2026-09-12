شهدا ملت ایران را به الگوی مقاومت و ایستادگی در جهان تبدیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی عصر شنبه در مراسم افتتاحیه دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند درباره مؤمنانی که در مسیر الهی ایثار و فداکاری می‌کنند، می‌فرماید «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»؛ یعنی انسان مؤمن باور دارد که خود، خانواده، فرزندان و همه عزیزانش از خداوند هستند و در نهایت نیز به سوی او بازمی‌گردند.

وی افزود: خداوند برای چنین انسان‌هایی مدال‌های افتخار و پاداش‌های باشکوه در نظر گرفته و می‌فرماید: «أُولَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ». کسانی که چنین روحیه‌ای دارند، فداکارند، از جان خود می‌گذرند و فرزندان خود را سخاوتمندانه در راه خدا تقدیم می‌کنند، مشمول صلوات و رحمت الهی هستند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به دیدار با والدین شهید علی صفری کاجی در دفتر امام جمعه شهرکرد، گفت: امروز پدر و مادر این شهید بزرگوار افتخار دادند و به دفتر امام جمعه آمدند. پس از دیدار با آنان، عظمت روحیه و صبر این پدر و مادر شهید بیش از پیش آشکار شد و انسان در برابر چنین ایثار و فداکاری‌هایی احساس افتخار می‌کند.

فاطمی ادامه داد: خداوند در ادامه این آیه، هدایت را نیز از ویژگی‌های این انسان‌ها برمی‌شمارد و می‌فرماید «وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ». یعنی کسانی که در راه خدا ایثار می‌کنند، مشمول هدایت الهی قرار می‌گیرند و خداوند آنان را در شاهراه سعادت و مسیر ترقی و تعالی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه نمونه این هدایت و روحیه ایثار را در ملت ایران مشاهده کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ و قهرمان ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. در سوم شهریور سال ۱۳۲۰، هنگامی که کشور اشغال شد، نیروهای شوروی از شمال و نیروهای انگلیسی از جنوب وارد ایران شدند و کشور به جولانگاه نیروهای متفقین تبدیل شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در آن دوران، حتی پایتخت کشور جولانگاه افسران و سربازان بیگانه بود و متأسفانه مردم امکان مقابله و ایستادگی در برابر آنان را نداشتند، اما همین ملت غیور و قهرمان، به برکت خون شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت، به جایگاهی رسید که امروز مقاومت، شهامت و شجاعت آن در جهان به عنوان یک الگو شناخته می‌شود.

فاطمی با تأکید بر اینکه شهادت مایه افتخار ملت ایران است، گفت: روحیه سلحشوری، ایستادگی و مقاومت که اجازه نمی‌دهد انسان حتی یک قدم عقب‌نشینی کند و در برابر دشمن کوتاه بیاید، به برکت خون شهدا در جامعه ما شکل گرفت و تقویت شد.

وی افزود: امروز این روحیه مقاومت و ایستادگی در سطح جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در سفر رئیس‌جمهور به هند، شماری از مهمانان و شخصیت‌های حاضر با تبریک به وی، ملت ایران را الگویی برای جهانیان در مقاومت، شهامت و شجاعت دانستند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: برگزاری کنگره‌های شهدا و مجالس بزرگداشت شهیدان یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است و جامعه امروز بیش از گذشته به بازخوانی خاطرات و سیره شهدا نیاز دارد.

فاطمی با اشاره به اهتمام امام خمینی(ره) به موضوع شهدا و ثبت و بازگویی خاطرات آنان، گفت: امام راحل برای برگزاری مجالس شهدا، نوشتن خاطرات آنان و بازگو کردن سیره و زندگی شهیدان اهمیت فراوانی قائل بودند؛ چراکه هدف این بود که آن خاطرات و معارف دوباره وارد فضای اجتماعی شود و نسل‌هایی که در فضای متفاوتی زندگی می‌کنند، با معنویت، خداجویی، ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی تنها در جبهه‌ها وجود نداشت، بلکه در بازار، میان کارمندان، مسئولان و اقشار مختلف مردم نیز جریان داشت و همین روحیه بود که جامعه را در برابر مشکلات و دشمنان مقاوم کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان، بر ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی برای انتقال فرهنگ شهیدان و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.