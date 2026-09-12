بازسازی سقف بازار سرپوشیده سراب به پیشرفت ۵۰ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اصولی عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: قرارداد اجرایی پروژه بازسازی و ساماندهی سقف بازار سرپوشیده سراب مهرماه سال گذشته منعقد شد، اما به دلیل وجود برخی موانع فنی و ضرورت انجام هماهنگی‌های محلی، عملیات اجرایی پروژه با تأخیر مواجه شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و رفع موانع موجود، عملیات عمرانی این پروژه از حدود دو ماه گذشته به صورت رسمی آغاز شده و اکنون با شتاب مناسبی در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن به ۵۰ درصد رسیده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سراب ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات طرح بازآفرینی شهری اجرا می‌شود و تلاش بر این است که عملیات بازسازی با رعایت الزامات فنی و اصول اجرایی به سرانجام برسد.

اصولی همچنین از بازدید میدانی مسئولان شهرستان از روند اجرای این پروژه خبر داد و گفت: مجید نصیرپور، نماینده مردم شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی، به همراه علی جهانی، فرماندار سراب، با حضور در محل بازار سرپوشیده، روند پیشرفت فیزیکی پروژه و آخرین وضعیت اجرایی آن را مورد بررسی قرار دادند.

وی اضافه کرد: در این بازدید، مسائل و نیازهای موجود، جزئیات فنی و موانع احتمالی پیش‌روی تکمیل پروژه بررسی شد و بر تسریع در اجرای دقیق و اصولی عملیات بازسازی تأکید شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سراب با اشاره به اهمیت این بازار در ساختار شهری و اقتصادی شهرستان گفت: اجرای این پروژه با هدف احیای بافت تاریخی، ارتقای ایمنی فضای کسب‌وکار و بهبود کیفیت محیطی بازار سرپوشیده سراب در قالب برنامه‌های بازآفرینی شهری دنبال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی، عملیات اجرایی پروژه در چارچوب برنامه پیش‌بینی‌شده تکمیل و شرایط مناسب‌تری برای فعالیت بازاریان و حضور شهروندان در این مجموعه فراهم شود.