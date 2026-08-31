به گزارش خبرنگار مهر، ایرج احدزاده عصر دوشنبه در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان سراب در حوزه دامپروری و زنبورداری اظهار کرد: سراب یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات دامی در استان به شمار می‌رود و ظرفیت‌های این شهرستان نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز استان به فرآورده‌های دامی و لبنی دارد.

وی افزود: شهرستان سراب با برخورداری از حدود یک میلیون واحد دامی، سالانه ۱۱۰ هزار تن شیر و ۸ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌کند که بیانگر جایگاه مهم این شهرستان در زنجیره تولیدات دامی استان است.

احدزاده ادامه داد: در بخش زنبورداری نیز سراب از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و با وجود ۸۰ هزار و ۴۲۵ کندوی زنبور عسل، سالانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن عسل در این شهرستان تولید می‌شود که این میزان تولید، جایگاه ممتاز سراب را در عرصه زنبورداری و تولید عسل نشان می‌دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و دامی تصریح کرد: افزایش تولید زمانی می‌تواند به ارتقای پایدار درآمد بهره‌برداران و رونق اقتصادی مناطق روستایی منجر شود که در کنار آن، صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی محصولات نیز توسعه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه عسل، ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری و بسته‌بندی استاندارد، تولید محصولات متنوع بر پایه عسل و تقویت برندهای بومی می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و زمینه حضور مؤثرتر محصولات سراب در بازارهای داخلی و حتی خارجی را فراهم کند.

احدزاده همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی شهرستان تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر معرفی ظرفیت‌های بخش کشاورزی و دامپروری، فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان، توسعه بازار، جذب سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های جدید اقتصادی در مناطق روستایی فراهم می‌کند.

جشنواره عسل و لبنیات سراب با هدف معرفی ظرفیت‌ها و محصولات تولیدی شهرستان، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه عسل و فرآورده‌های لبنی و همچنین تقویت بازار محصولات بومی برگزار شد و ۲۰ غرفه متعلق به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سراب در این جشنواره به عرضه و معرفی محصولات و توانمندی‌های بخش کشاورزی اختصاص داشت.