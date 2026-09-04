به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد طباطبایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراب، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره مرگ و معاد اظهار کرد: هر انسانی سفری قطعی به سوی قیامت، برزخ و پروردگار متعال در پیش دارد و عاقلانه‌ترین کار آن است که انسان برای این سفر آماده شود.

وی با استناد به آیه «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» افزود: مرگ پایان کار نیست، بلکه انسان پس از مرگ به سوی خداوند بازمی‌گردد و همه انسان‌ها بدون استثنا این سفر را تجربه خواهند کرد.

امام جمعه سراب ادامه داد: توجه به قیامت موجب می‌شود انسان در زندگی خود دقت بیشتری داشته باشد، از کم‌کاری و کوتاهی پرهیز کند، وجدان کاری داشته باشد، عمر خود را بیهوده تلف نکند و فرصت‌های زندگی را از دست ندهد.

تفکر درباره قیامت، انسان را از غفلت و دلبستگی به دنیا بازمی‌دارد

طباطبایی با بیان اینکه نتیجه قیامت یا بهشت است یا جهنم، گفت: اگر انسان به بهشت بیندیشد، برای رسیدن به آن تلاش می‌کند و اگر درباره جهنم و عذاب الهی تفکر کند، از آن می‌گریزد و به سوی خداوند پناه می‌برد.

وی با اشاره به اینکه مرگ با خواست و اراده انسان متوقف نمی‌شود، افزود: انسان چه مرگ را باور داشته باشد و چه نداشته باشد، اجل او فرا خواهد رسید و هیچ‌کس نمی‌تواند لحظه مرگ خود را به تأخیر یا جلو بیندازد.

امام جمعه سراب با اشاره به آیه «إِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ» اظهار کرد: حتی پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز از دنیا رفتند و پس از ایشان امیرالمؤمنین(ع) و امام حسین(ع) و همه انسان‌ها از دنیا رفته‌اند؛ اما مردن به معنای یکسان بودن سرنوشت انسان‌ها نیست و نمی‌توان عادل و ظالم، بینا و نابینا و اهل علم و جهل را یکسان دانست.

وی دلبستگی افراطی به دنیا را از پیامدهای غفلت از آخرت دانست و گفت: دنیا مانند هتلی است که انسان برای مدتی در آن اقامت دارد؛ هرچقدر هم امکانات آن خوب باشد، سرانجام باید آن را ترک کند و چیزی از آن با خود نمی‌برد.

طباطبایی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) هنگام عبور از قبرستان پس از جنگ صفین گفت: حضرت خطاب به اهل قبور فرمودند که آنان پیش از ما رفته‌اند و ما نیز به آنان ملحق خواهیم شد.

وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) در آن سخنان به اصحاب خود یادآوری کردند که خانه‌ها، اموال و خانواده‌های انسان پس از مرگ باقی نمی‌مانند؛ اموال تقسیم می‌شود، خانه‌ها خالی می‌ماند و دیگران زندگی را ادامه می‌دهند. اگر اهل قبور اجازه سخن گفتن داشتند، به انسان‌ها می‌گفتند بهترین توشه برای آخرت تقوا و بندگی خداوند است.

امام جمعه سراب همچنین با اشاره به داستان حضرت سلیمان(ع) اظهار کرد: حضرت سلیمان با وجود آن همه قدرت، سلطنت، امکانات، تسلط بر باد، انسان‌ها، جن، پرندگان و درندگان، تنها یک روز قصد داشت از جایگاه و امکانات خود لذت ببرد، اما همان روز فرشته مرگ نزد او آمد و مأمور قبض روحش شد.

وی با بیان اینکه آرامش حقیقی در آخرت است و زمینه آن در دنیا فراهم می‌شود، گفت: انسان نباید به امکانات، مقام، ثروت، خودرو، لباس و ظواهر دنیا مغرور شود؛ آخرین وسیله‌ای که انسان را از دنیا خارج می‌کند تابوت است، بهترین آرایش در نهایت به کفن و بهترین لباس نیز به کفن ختم می‌شود و کفن نیز جیب ندارد تا انسان چیزی با خود ببرد.

صلح امام حسن(ع)؛ درسی تاریخی درباره نفوذ و تطمیع خواص

امام جمعه سراب در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به سالروز صلح امام حسن مجتبی(ع) اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند «الحسن والحسین امامان قاما او قعدا»؛ امام حسن و امام حسین(ع) در همه شرایط امام و پیشوا هستند، چه قیام کنند و چه قیام نکنند.

وی افزود: حادثه صلح امام حسن(ع) از زوایای مختلف قابل بررسی و عبرت‌آموز است و یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، نحوه استفاده معاویه از ظرفیت‌های موجود برای متلاشی کردن سپاه امام حسن(ع) بود.

طباطبایی گفت: معاویه با ایجاد عملیات روانی و چندلایه تلاش کرد میان خواص جامعه و رهبر جامعه فاصله ایجاد کند و برای نفوذ رسانه‌ای در سپاه امام حسن(ع) نیز از عناصر خود استفاده کرد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از تطمیع مالی و وعده‌های مادی افزود: یکی از پرتکرارترین شیوه‌های معاویه، استفاده از پول، رشوه، مقام و منصب برای آلوده کردن اراده افراد بود.

عبیدالله بن عباس و قیس بن سعد؛ دو الگوی متفاوت برای خواص

امام جمعه سراب با اشاره به ماجرای عبیدالله بن عباس اظهار کرد: عبیدالله بن عباس که فرمانده سپاه امام حسن(ع) بود، با وعده مالی معاویه تطمیع شد و به او پیوست؛ در مقابل، قیس بن سعد انصاری نیز در سپاه امام حسن(ع) حضور داشت و تا پایان در کنار ولایت و حق ایستاد.

وی این دو شخصیت را نمونه‌ای تاریخی برای آسیب‌شناسی رفتار خواص دانست و گفت: نباید انسان به دینداری، نماز، سابقه نیکوکاری یا جایگاه اجتماعی خود مغرور شود و تصور کند امکان لغزش برای او وجود ندارد.

طباطبایی ادامه داد: حب دنیا، ترس از مرگ، شهرت‌طلبی، خودبرتربینی و بی‌اعتنایی به وعده‌های الهی از جمله ضعف‌هایی بود که معاویه از آنها برای متلاشی کردن اراده برخی خواص استفاده کرد.

وی افزود: این تجربه تاریخی محدود به یک زمان نیست و در هر عصر و نسلی امکان تکرار دارد؛ بنابراین خواص باید مراقب باشند که دشمن از نقاط ضعف آنان برای ایجاد فاصله میان جامعه و رهبری استفاده نکند.

ابزارهای مالی و رسانه‌ای امروز برای تغییر باورها به کار گرفته می‌شود

امام جمعه سراب با اشاره به شرایط امروز گفت: دشمنان با استفاده از ابزارهای نوین مالی، رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و همچنین وعده‌های موقعیتی و مقام و منصب تلاش می‌کنند اراده افراد را تحت تأثیر قرار دهند و باورهای جامعه را تغییر دهند.

وی مدعی شد برخی اقدامات فرهنگی و اجتماعی در داخل کشور با تحریک، تشویق و منابع مالی خارجی دنبال می‌شود و هدف آن ایجاد فاصله میان رهبری و جامعه است.

طباطبایی با اشاره به حوادثی مانند تعرض به اماکن مذهبی، آتش‌زدن قرآن و حمله به نیروهای امنیتی افزود: یکی از تجربه‌های مهم تاریخ این است که یک جبهه می‌تواند از درون و به وسیله خواص ناآگاه، فریب‌خورده یا نفوذپذیر آسیب ببیند و دشمن از این افراد برای تضعیف یک نظام استفاده کند.

وی مسئولیت نخبگان، مدیران، اندیشمندان و افراد اثرگذار را سنگین دانست و گفت: تصمیم و موضع‌گیری خواص می‌تواند آثار مثبت یا خسارت‌های سنگینی برای جامعه به دنبال داشته باشد.

تقویت بصیرت و خودسازی، راه مقابله با نفوذ دشمن است

امام جمعه سراب تنها راه مقابله با این آسیب‌ها را تقویت بصیرت، تفکر و خودسازی اخلاقی دانست و اظهار کرد: پایبندی به توصیه‌های امام راحل، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب درباره حفظ اتحاد و انسجام اجتماعی ضروری است.

وی تأکید کرد: اتحاد و وفاق نباید به ابزاری برای انجام رفتارهای خلاف قانون و ارزش‌های دینی تبدیل شود و نمی‌توان از یک سو از وحدت سخن گفت و از سوی دیگر اقداماتی انجام داد که موجب بی‌اعتمادی و فاصله در جامعه شود.

طباطبایی با تأکید بر اینکه نباید به نام جمهوری اسلامی مرتکب حرام شد یا به بهانه اختلاف و لجبازی، احکام دینی را نادیده گرفت، گفت: انسان می‌تواند قیس بن سعد باشد یا عبیدالله بن عباس؛ بنابراین باید مراقب بود که دچار غرور و غفلت نشویم.

روایت قدرت و توانمندی‌های ایران در برابر دشمن ضروری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت اظهار کرد: رهبر انقلاب ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیس‌جمهور، بر ضرورت تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و ملت ایران تأکید کرده‌اند.

امام جمعه سراب گفت: در شرایطی که ایران برای قدرتمندتر شدن تلاش می‌کند، علاوه بر تلاش شبانه‌روزی و ابتکار مستمر، باید توانمندی‌ها و قدرت ملت ایران نیز به درستی برای جامعه و دشمن تبیین شود.

وی با استناد به آیه «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ» افزود: بیان مشکلات داخلی و تلاش برای برطرف کردن آنها منافاتی با این موضوع ندارد، اما در برابر دشمن نباید ضعف نشان داد.

طباطبایی اظهار کرد: قدرت ایران، توانمندی‌های دفاعی و موشکی، ایمان و اراده مردم و روحیه مجاهدت رزمندگان باید برای جامعه تبیین شود و مسئولان نباید همواره از ناتوانی و مشکلات سخن بگویند.

وی با انتقاد از برخی مواضع درباره مذاکره با آمریکا گفت: مسئولان باید از موضع قدرت سخن بگویند و در روابط خارجی نیز قاطعیت و عزت ملی را مورد توجه قرار دهند.

۱۷ شهریور نماد جنایت رژیم پهلوی و حمایت قدرت‌های خارجی بود

امام جمعه سراب با اشاره به سالروز قیام ۱۷ شهریور اظهار کرد: در سال ۱۳۵۷ مردم تهران پس از نماز عید فطر به راهپیمایی پرداختند و این حرکت در روزهای بعد ادامه یافت و در ۱۷ شهریور، حکومت پهلوی با اعلام حکومت نظامی و تیراندازی به مردم، شمار زیادی را شهید و مجروح کرد.

وی افزود: به گفته وی، آمریکا، رژیم صهیونیستی، مصر و انگلیس از اقدامات حکومت پهلوی حمایت کردند و این موضوع نشان می‌دهد دشمنان ایران سابقه‌ای طولانی در حمایت از اقدامات ضدملت ایران دارند.

طباطبایی با تأکید بر لزوم برخورد قاطعانه در برابر دشمن گفت: مسئولان باید در برابر دشمن از موضع قدرت و قاطعیت سخن بگویند و اجازه ندهند احساس ضعف در جامعه و در میان دشمنان ایجاد شود.

انتقاد از صدور مجوز برخی برنامه‌های فرهنگی در شرایط عزای عمومی

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه سراب با اشاره به برگزاری برخی برنامه‌های فرهنگی و هنری و موضوع کنسرت‌ها اظهار کرد: در شرایطی که کشور داغدار شهدای حوادث اخیر است، برگزاری برخی برنامه‌ها با شأن جامعه و شرایط موجود تناسب ندارد.

امام جمعه سراب با بیان اینکه مسئولیت صدور مجوز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: اگر قرار است برنامه‌ای مجوز نگیرد، نباید موضوع به لحظه آخر موکول شود و مسئولان باید از ابتدا تصمیم خود را مشخص کنند.

وی افزود: امام جمعه مسئول صدور مجوز نیست و نمی‌تواند تمام امور اجرایی را بر عهده بگیرد و نباید در چنین موضوعاتی همه مسئولیت‌ها متوجه یک نفر شود.

طباطبایی از جریان‌های مختلف خواست در موضوعات فرهنگی و اجتماعی به جای طرح ادعا و انتقاد صرف، برای حل مسائل وارد میدان شوند و گفت: اگر مردم حمایت و مسئولان نیز به وظایف خود عمل کنند، بسیاری از مشکلات قابل اصلاح است.

وی در ادامه خطاب به مردم شهرستان سراب گفت: شهروندان هر جا تخلف قطعی در مدارس یا دیگر محیط‌های اجتماعی مشاهده کردند، می‌توانند گزارش و شکایت خود را به دفتر امام جمعه ارائه دهند تا موضوع از مسئولان ذی‌ربط پیگیری شود.

امام جمعه سراب افزود: از ظرفیت دفتر امام جمعه می‌توان برای جمع‌آوری گزارش‌ها، دعوت از مسئولان و پیگیری مشکلات استفاده کرد، هرچند یک فرد به تنهایی نمی‌تواند در همه مناطق و روستاها حضور پیدا کند.

اختلاف جریان‌های سیاسی و اجتماعی به انسجام جامعه آسیب می‌زند

طباطبایی با انتقاد از درگیری و تخریب متقابل جریان‌ها و احزاب گفت: برخی جریان‌ها به جای کمک به یکدیگر، دائماً در حال تحقیر و تضعیف هم هستند و در چنین شرایطی حتی نیازی به اقدام دشمن نیست؛ زیرا خود افراد یکدیگر را تضعیف می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، نادرست است، اظهار کرد: حفظ انسجام اجتماعی باید مورد توجه همه جریان‌ها و گروه‌ها باشد و هیچ‌کس نباید با رفتار خود موجب ایجاد فاصله در جامعه شود.

وی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: بارها درباره ضرورت رعایت حجاب و مقابله با فساد سخن گفته شده، اما در برخی موارد عملکرد لازم مشاهده نمی‌شود.

طباطبایی با تأکید بر ضرورت وجود اراده و غیرت دینی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی افزود: همه از فساد و ناهنجاری انتقاد می‌کنند، اما مشکل اینجاست که افراد حاضر نیستند برای اصلاح آن در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به جای همکاری، یکدیگر را متهم و تحقیر می‌کنند.

وی اظهار کرد: با حرف زدن به تنهایی مشکلی حل نمی‌شود و باید برای اصلاح وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه، اراده و اقدام عملی وجود داشته باشد.

امام جمعه سراب همچنین از کم‌رنگ شدن حضور برخی افراد و جریان‌هایی که در گذشته در برنامه‌های اجتماعی حضور فعال داشتند، انتقاد کرد و گفت: اگر سخنان مطرح‌شده بر مبنای آیات و روایات و با هدف بصیرت‌افزایی است، باید همه جریان‌ها برای حل مشکلات در میدان باشند و صرفاً در زمان برنامه‌های مورد نظر خود حضور پیدا نکنند.

احساس ضعف، دشمن را به حمله تشویق می‌کند

طباطبایی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه ملی گفت: احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله می‌شود و نمونه آن را می‌توان در تجربه جنگ تحمیلی مشاهده کرد.

وی افزود: ایران از ثروت‌های طبیعی و انسانی فراوانی برخوردار است و یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور، روحیه اعتقاد به مجاهدت و انگیزه حرکت در مسیر دین و ارزش‌هاست که در میان بخش بزرگی از مردم وجود دارد.

امام جمعه سراب تأکید کرد: باید این سرمایه اجتماعی حفظ و تقویت شود و اجازه داده نشود اختلافات داخلی، انسجام و روحیه مردم را تضعیف کند.

وی در پایان از مردم، مسئولان و افراد دارای توانمندی در حوزه‌های مختلف خواست برای حل مشکلات جامعه وارد میدان شوند و گفت: در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌توان کارگروه تشکیل داد و برای رفع مشکلات مناطق مختلف اقدام کرد.

طباطبایی افزود: امام جمعه به تنهایی نمی‌تواند در همه روستاها و مناطق حضور پیدا کند، اما هرجا نیاز باشد برای بازدید و پیگیری مشکلات در کنار مردم و مسئولان خواهد بود.

امام جمعه سراب همچنین شهادت آیت‌الله قدوسی، شهید سرتیپ وحید دستجردی و درگذشت آیت‌الله طالقانی را تسلیت گفت و برای ارواح آنان طلب رحمت و مغفرت کرد.

وی در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه، شهادت مردم عادی و نیروهای مسلح در حوادث اخیر را نیز تسلیت گفت و با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: مردم و نیروهای مسلح ایران در این حوادث شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند و باید از خون شهدا پاسداری و در مسیر آنان حرکت کرد.

طباطبایی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن گفت: در شرایط کنونی دشمن همچنان در حال طراحی و اقدام است و نیروهای امنیتی نیز با تهدیدها و عناصر وابسته به دشمن مقابله می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با شکست دشمنان و پیروزی رزمندگان اسلام، ملت ایران شاهد سربلندی کشور باشد و گفت: باید در مسیر شهدا ثابت‌قدم بمانیم، به وظایف دینی خود عمل کنیم، واجبات را انجام دهیم و از محرمات دوری کنیم.