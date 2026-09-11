امام جمعه سراب: معلمان در تربیت نسل آینده مسئولیت سنگینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سراب با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال برای انسان منزلت و ارزش والایی قرار داده است و اگر انسان در مسیر هدایت حرکت کند و خود را از گناه و معصیت دور نگه دارد، میتواند به جایگاهی برسد که حتی از ملائکه نیز بالاتر باشد.
وی افزود: در مقابل، اگر انسان اسیر نفس اماره و گناه شود، از مقام و منزلت انسانی خود فاصله میگیرد و حتی قرآن کریم چنین انسانی را از حیوان نیز پستتر معرفی میکند.
ارزش جان انسان در نگاه قرآن
امام جمعه سراب با اشاره به آیه «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» گفت: این آیه نشان میدهد که ارزش انسان بسیار بالاست و باید قدر و منزلت خود و دیگران را بدانیم.
طباطبایی ادامه داد: معنای ظاهری این آیه آن است که اگر فردی جان انسانی را بدون اینکه مرتکب قتل یا فسادی شده باشد بگیرد، مانند آن است که همه انسانها را کشته و اگر انسانی را از مرگ نجات دهد، گویا همه انسانها را نجات داده است.
وی با اشاره به برخی مصادیق این موضوع بیان کرد: نجات یک انسان از گرسنگی، تشنگی، بیماری، تصادف یا هر خطری که جان او را تهدید میکند، مصداق احیای انسان است و در مقابل، بیتفاوتی نسبت به جان انسانها نیز مسئولیت سنگینی به همراه دارد.
امام جمعه سراب افزود: در روایات، این آیه معنای عمیقتری نیز دارد و امام صادق (ع) در تفسیر آن میفرمایند کسی که انسانی را از گمراهی به هدایت برساند، مانند آن است که همه انسانها را زنده کرده و کسی که فردی را از هدایت به گمراهی بکشاند، مانند آن است که همه انسانها را کشته است.
معلمان و اساتید امانتدار نسل آینده باشند
طباطبایی با بیان اینکه سخن و رفتار افراد اثرگذار میتواند مسیر زندگی انسانها را تغییر دهد، گفت: معلم، مربی، استاد و عالم دینی در برابر نسلی که به او سپرده شده، مسئولیت سنگینی دارد و یک جمله او میتواند موجب هدایت یا انحراف یک انسان شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان و مربیان اظهار کرد: اگر معلمی بتواند یک دانشآموز را به نماز، اخلاق، مسئولیتپذیری، صداقت و دینداری سوق دهد و او را فردی متخصص، متعهد و باوجدان تحویل جامعه دهد، در حقیقت انسانی را احیا کرده است.
امام جمعه سراب افزود: در مقابل، اگر فردی که در جایگاه تعلیم و تربیت قرار دارد، ارزشهای دینی و اخلاقی را تضعیف کند یا با سخنان خود موجب بیهویتی و انحراف فکری و اخلاقی جوانان شود، مسئولیت سنگینی متوجه او خواهد بود.
وی با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس و دانشگاهها تصریح کرد: مدیران مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی باید در انتخاب معلمان، مربیان و استادان دقت کنند و افرادی را به کار بگیرند که بتوانند نسل آینده را در مسیر صحیح تربیت کنند.
طباطبایی گفت: ریشه فرهنگ جامعه از مدارس و مراکز آموزشی شکل میگیرد و اگر جلسات، آموزشها و فعالیتهای تربیتی در این مراکز بهدرستی انجام شود، آثار آن در سراسر جامعه دیده خواهد شد.
معلم باید راهگشا و هدایتگر باشد
وی با تأکید بر اینکه شغل معلمی مسئولیتی شبیه رسالت انبیا دارد، افزود: معلم واقعی باید راه انبیا را دنبال کند و به جای تبعیت از هوای نفس و سلیقه شخصی، در مسیر تربیت، آگاهیبخشی و هدایت دانشآموزان حرکت کند.
امام جمعه سراب با بیان خاطرهای از دوران تحصیل خود اظهار کرد: در یکی از جلسات دانشگاه، استادی که در فرانسه تحصیل کرده بود، درباره امکانات و رفاه موجود در آن کشور صحبت میکرد و موضوع سرپرستی یک کودک ایرانی توسط یک خانواده مسیحی را مطرح کرد.
طباطبایی ادامه داد: از استاد پرسیدم در کنار امکانات و رفاه، تکلیف اعتقادات، دین، مذهب، رفتار و منش آن کودک چه خواهد شد؟ خود استاد نیز پس از تأمل پذیرفت که به این مسئله توجه نکرده است.
وی گفت: این موضوع نشان میدهد که مربی، معلم و استاد باید علاوه بر آموزش علمی، نسبت به ابعاد فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی تربیت انسان نیز احساس مسئولیت کند.
شهید مدنی؛ الگوی پایبندی به آرمانهای انقلاب
امام جمعه سراب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سید اسدالله مدنی، دومین شهید محراب، اظهار کرد: شهید مدنی در سال ۱۳۶۰ پس از اقامه نماز جمعه به دست منافقان به شهادت رسید؛ شخصیتی که سالها در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی و دفاع از ارزشهای اسلامی ایستادگی کرد.
وی افزود: آیتالله مدنی در سالهای مبارزه، بارها تبعید شد اما در هر منطقهای که حضور داشت، مبارزه خود را ادامه داد و در برابر ظلم، طاغوت و بیبندوباری سکوت نکرد.
طباطبایی با اشاره به نقلقولی از مرحوم آیتالله ملکوتی درباره شهید مدنی گفت: شهید مدنی معتقد بود اگر برای پیشبرد مسیر امام راحل لازم باشد، انسان باید خود را فراموش کرده و حتی جان خود را در این مسیر فدا کند.
وی تأکید کرد: شهیدان بزرگی مانند آیتالله مدنی تمام زندگی خود را در مسیر دفاع از دین، حکومت اسلامی و آرمانهای انقلاب صرف کردند و امروز وظیفه ما حفظ دستاوردهای آنان است.
حفظ انقلاب نیازمند جهاد و مقاومت است
امام جمعه سراب با بیان اینکه حفظ انقلاب از ایجاد آن مهمتر است، گفت: انقلاب اسلامی با مجاهدت و فداکاریهای فراوان به پیروزی رسید اما امروز حفظ و صیانت از آن اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: باید از خود بپرسیم آیا رفتار، پوشش، روابط اجتماعی و شیوه تربیت فرزندان ما با آرمانهایی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، تناسب دارد یا خیر.
طباطبایی با اشاره به وصیتنامه شهدا اظهار کرد: بسیاری از شهدا در وصیتنامههای خود بر ولایت فقیه، حجاب، نماز و دین تأکید کردهاند و باید بررسی کنیم تا چه اندازه به این سفارشها عمل کردهایم.
وی ادامه داد: امروز نیز انسانهای مؤمن و صادق در مسیر دفاع از ارزشها مقاومت کرده و جان خود را فدا میکنند و بر اساس آنچه رهبر انقلاب تأکید کردهاند، راهی جز جهاد و مقاومت در برابر دشمن وجود ندارد.
ایمان، عامل غلبه بر قدرتهای مادی
امام جمعه سراب با اشاره به داستان طالوت و جالوت در قرآن کریم گفت: در این داستان، گروه اندکی از مؤمنان با وجود تعداد کم، در برابر لشکر بزرگ دشمن ایستادند و با ایمان و توکل بر خدا به پیروزی رسیدند.
وی افزود: نباید تعداد و امکانات مادی دشمن موجب ترس و تزلزل مؤمنان شود؛ زیرا تاریخ نشان داده است که ایمان و صبر میتواند بر قدرتهای مادی غلبه کند.
طباطبایی همچنین با انتقاد از وابستگی برخی کشورهای منطقه به قدرتهای غربی اظهار کرد: امنیت با تکیه بر بیگانگان و ایجاد پایگاههای نظامی خارجی به دست نمیآید و کشورهای اسلامی باید از تجربه خود و ملتهای منطقه درس بگیرند.
وی با اشاره به مقاومت مردم یمن گفت: یمنیها با وجود برخورداری از امکانات محدود، با توکل بر خدا در برابر تجاوزگران ایستادگی کردند و نشان دادند که ایمان و اراده میتواند بر امکانات مادی غلبه کند.
وابستگی به آمریکا جز ذلت نتیجهای ندارد
امام جمعه سراب خطاب به برخی دولتهای منطقه نیز گفت: کشورهایی که منابع و امکانات خود را در اختیار قدرتهای استکباری قرار میدهند، باید بررسی کنند که این وابستگی چه نتیجهای برای آنها داشته است.
وی افزود: اعتبار ملتها و دولتها به میزان وابستگی آنها به قدرتهای غربی نیست، بلکه به استقلال، عزت، بندگی خداوند، احترام به قرآن و پایبندی به ارزشهای دینی بستگی دارد.
طباطبایی همچنین با اشاره به تحولات منطقه از مسئولان کشور خواست در تعاملات دیپلماتیک با بیگانگان هوشیار باشند و در برابر جریانهایی که در خدمت دشمنان قرار دارند، سادهاندیشی و مسامحه نکنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح کشور با ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان، اقتدار خود را نشان دادهاند و اجازه ندادهاند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
امام جمعه سراب افزود: مسئولان اجرایی نیز باید از این رویکرد الگو بگیرند، به توان داخلی اعتماد کنند و به جای چشمداشتن به وعدههای آمریکا و کشورهای غربی، با اتکا به ظرفیتهای داخلی در برابر فشارها و تحریمها ایستادگی کنند.
طباطبایی تأکید کرد: چند دهه است که دشمنان ملت ایران را تحریم کردهاند و راه مقابله با این فشارها، تقویت توان داخلی، حفظ استقلال و ایستادگی مقتدرانه در برابر زیادهخواهیهای دشمنان است.
نظر شما