https://mehrnews.com/x3d3DK ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴ کد مطلب 6945197 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴ دارالذکر؛ جایی که یک مزار، روایت یک مظلومیت است مشهد- دارالذکر محل دفن رهبر شهید، امروز به محلی برای بازخوانی ابعاد شهادت، مظلومیت و خونخواهی تبدیل شده است. دریافت 21 MB کد مطلب 6945197 کپی شد مطالب مرتبط طنین شعار استکبارستیزی در جوار مزار نورانی «آقای شهید ایران» امام جمعه مشهد: حضور مردم در میدان معادلات جهانی را دگرگون کرد حال و هوای رواق دارالذکر؛ زیارت مزار نورانی رهبر شهید حال و هوای مزار نورانی آقای شهید ایران برچسبها رواق دارالذکر رهبر شهید مشهد
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