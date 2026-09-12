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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

دارالذکر؛ جایی که یک مزار، روایت یک مظلومیت است

دارالذکر؛ جایی که یک مزار، روایت یک مظلومیت است

مشهد- دارالذکر محل دفن رهبر شهید، امروز به محلی برای بازخوانی ابعاد شهادت، مظلومیت و خون‌خواهی تبدیل شده است.

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کد مطلب 6945197

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