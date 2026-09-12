پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیونی برای بازسازی مسکن در لرستان

پویا تابعی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی، اظهار داشت: از محل تسهیلات نوسازی و مقاومسازی مسکن روستایی کشور، در نظر است که هفت هزار واحد مسکونی در سطح استان لرستان نوسازی و مقاومسازی شوند.
وی گفت: طی امسال در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، اقشار دارای دهک یک تا چهار میتوانند از این تسهیلات برای نوسازی مسکن استفاده کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، افزود: مبلغ این تسهیلات بهازای هر واحد ۵۰۰ میلیون تومان است.
تابعی با اشاره به اینکه این تسهیلات با نرخ کارمزدی و بهصورت اقساط ۲۰ساله باز پرداخت میشوند، افزود: متقاضیان میتوانند برای دریافت این تسهیلات به بنیاد مسکن شهرستانهای مختلف مراجعه کنند.
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