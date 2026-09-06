انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد؛ امکان انتخاب ۱۰۰ کدرشته

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این دوره ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر در آزمون حضور یافتند. پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

کارنامه علمی به منظور آگاهی شرکت کنندگان در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی (۱۴۰۵-۱۴۰۶) از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است. داوطلبان می توانند با وارد کردن کدملی و شماره تلفن همراه و دریافت رمز، کارنامه خود را مشاهده کنند.

انتخاب رشته محل در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۱۵ شهریور آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ادامه خواهد داشت.

به داوطلبان توصیه می شود پیش از انجام انتخاب، دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل را به طور کامل مطالعه کرده و با توجه به محدودیت زمانی، انتخاب رشته محل خود را در همین بازه زمانی تکمیل و نهایی کنند.

داوطلبان می توانند با ملاحظه پاسخنامه خود که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آمده و با توجه به کلید نهایی، این نمره را محاسبه کنند. آن دسته از داوطلبان که حداقل نمره ۱۵۰ را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل خواهند بود.

پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه های اعلامی با اولویت های زیر و بر استاس موضوع ۲ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ انجام خواهد شد:

الف - نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار (در هر رشته بطور جداگانه)

ب - اولویت انتخاب رشته - محل

مجموع ظرفیت تعهد مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی یک هزار و ۸۵۵ نفر و مجموع این ظرفیت برای کل رشته ها در دانشگاه های علوم پزشکی ۶ هزار و ۴۴۴ نفر اعلام شده است.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده استک رشته تخصصی پزشکی ورزشی به تعداد ۲ نفر به جدول ظرفیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اضافه‌ شده است.