مهلت انتخاب رشته‌ محل پنجاه و سومین آزمون دستیاری پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: مهلت ثبت و ویرایش انتخاب رشته‌محل پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است. مهلت جدید به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

مهلت انتخاب رشته‌محل پنجاه‌ و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که پیش از این تا چهارشنبه ۱۸ شهریورماه اعلام شده بود، تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۱ شهریورماه تمدید شد.

بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبان مجاز می‌توانند تا پایان این مهلت نسبت به ثبت انتخاب رشته‌محل یا ویرایش انتخاب‌های خود اقدام کنند.



مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی به‌موقع نتایج آزمون دستیاری و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان با کمترین تأخیر، اعلام کرد مهلت ثبت و ویرایش انتخاب رشته داوطلبان صرفاً تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.

این مرکز تأکید کرده است که از صبح شنبه ۲۱ شهریور، عملیات محاسباتی مربوط به نتایج آزمون آغاز خواهد شد و به همین دلیل پس از ساعت اعلام‌شده، به هیچ عنوان امکان ثبت یا ویرایش انتخاب‌های داوطلبان وجود نخواهد داشت.



فرآیند انتخاب رشته‌محل پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۱۵ شهریورماه آغاز شده است و با تمدید صورت‌گرفته، تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.



مرکز سنجش آموزش پزشکی از داوطلبان خواسته است ثبت نهایی یا ویرایش انتخاب‌های خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

به گزارش مهر، پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این دوره ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر در آزمون حضور یافتند.

پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

دفترچه انتخاب رشته محل پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی (۱۴۰۵-۱۴۰۶) از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است.