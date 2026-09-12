رئیس پارلمان عراق: نباید از کشور ما علیه همسایگان استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس پارلمان عراق تاکید کرد: ما مخالف استفاده از حریم هوایی و زمینی کشورمان علیه امنیت عربستان یا هر کدام از کشورهای همسایه هستیم.

وی اضافه کرد: ما از اقدامات دولت در خصوص اجرای تحقیقات فوری برای شناسایی عوامل حمله صورت گرفته علیه خط لوله عربستان حمایت می کنیم و بر اهمیت اجرای اصل انحصار سلاح در دست دولت تاکید داریم.

پیشتر یک منبع امنیتی عراقی در گفتگو با شفق نیوز اعلام کرد که گذرگاه مرزی شلمچه به صورت موقت بر اساس دستور فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور بسته شده است.

هنوز هیچ توضیح رسمی در خصوص علت بسته شدن گذرگاه شلمچه ارائه داده نشده اما منابع محلی اعلام کرده اند که این یک اقدام پیش دستانه در برابر هر گونه حمله احتمالی به شمار می رود.

شب گذشته نخست‌ وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دستور انجام تحقیقات فوری درباره حملاتی را داد که عربستان مدعی انجام آن علیه شاهرگ نفتی این کشور از خاک عراق شده است.

علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق دستور داد تحقیقات فوری درباره ابعاد و جزئیات این حملات و طرف‌های پشت پرده آن آغاز شود و اقدامات قانونی علیه هر طرفی که ثابت شود که در این حملات دست داشته، نیز اتخاذ شود.

الزیدی همچنین دستور تشکیل کمیته‌ای تحقیقاتی را در پی حمله به خط لوله نفت عربستان صادر کرد.

دولت عراق نیز جمعه شب حملاتی را که به ادعای عربستان به خط لوله انتقال نفت سعودی صورت گرفت، محکوم و تأکید کرد هرگونه تجاوز مخدوش کننده امنیت، ثبات یا «روابط برادرانه» دو کشور، مردود است.