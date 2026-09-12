به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه الجزیره، «صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: اقدامات اتخاذشده درباره گذرگاه‌های مرزی موقت است و با هدف ارزیابی وضعیت انجام می‌شود.

وی افزود: تمامی حملاتی را که کشورهای عربی را هدف قرار می‌دهد، محکوم می‌کنیم.

سخنگوی علی فالح الزیدی تأکید کرد: دستورالعمل‌های ما درباره جلوگیری از هرگونه حمله‌ای که از خاک عراق آغاز شود، شدید و قاطع است.

وی همچنین گفت: روابط عراق و عربستان تحت تأثیر این حملات قرار نخواهد گرفت.

این مقام عراقی از تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره حملات اخیر خبر داد و افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی علیه عربستان، در حالت آماده‌باش هستیم.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در پایان اعلام کرد: یک فرماندهی برای پایش و بررسی مناطق مرزی تشکیل خواهد شد.