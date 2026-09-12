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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

عراق: اقدامات اتخاذشده درباره گذرگاه‌های مرزی موقت است

عراق: اقدامات اتخاذشده درباره گذرگاه‌های مرزی موقت است

یک مقام ارشد نظامی عراق از تشکیل کمیته تحقیق درباره حملات اخیر و اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از هرگونه حمله از خاک این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه الجزیره، «صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: اقدامات اتخاذشده درباره گذرگاه‌های مرزی موقت است و با هدف ارزیابی وضعیت انجام می‌شود.

وی افزود: تمامی حملاتی را که کشورهای عربی را هدف قرار می‌دهد، محکوم می‌کنیم.

سخنگوی علی فالح الزیدی تأکید کرد: دستورالعمل‌های ما درباره جلوگیری از هرگونه حمله‌ای که از خاک عراق آغاز شود، شدید و قاطع است.

وی همچنین گفت: روابط عراق و عربستان تحت تأثیر این حملات قرار نخواهد گرفت.

این مقام عراقی از تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره حملات اخیر خبر داد و افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی علیه عربستان، در حالت آماده‌باش هستیم.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در پایان اعلام کرد: یک فرماندهی برای پایش و بررسی مناطق مرزی تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 6945264

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