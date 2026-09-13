کنگره بین المللی علامه بهابادی فراخوان داد؛ جایگاه عالم بزرگ عصر صفوی

حسن عبدی پور، دبیر علمی کنگره بین المللی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار فراخوان ارسال مقالات به کنگره «تاریخ و زمانه» خبر داد و گفت: این کنگره با هدف بازشناسی جایگاه علمی، فکری و فرهنگی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در تمدن اسلامی و با تاکید ویژه بر مطالعات تاریخی، نهادی و تمدنی عصر صفوی برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد که دبیرخانه همایش بین المللی علامه بهابادی و دانشگاه باقرالعلوم و با مشارکت نهادهای علمی و پژوهشی کشور از برگزار کنندگان آن هستند، با محوریت تاریخ و زمانه علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی است تا ضمن بررسی زندگی و اندیشه های این عالم، شرایط تاریخی، اجتماعی، علمی و سیاسی دوره وی نیز مورد واکاوی قرار گیرد.

عبدی پور در تشریح بخش زیست نامه علامه گفت: در این بخش موضوعاتی همچون حیات فردی، خانوادگی، تبار، زادگاه و محیط تربیتی و همچنین حیات علمی ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه علامه در تداوم و تحول سنت آموزشی منطق و کلام در قرن دهم هجری، نقش وی در تعامل میان مکتب های علمی ایران و عراق در عصر صفوی و نقش او در سنت بلاغی مشترک اسلامی از جمله محورهای این بخش است.

وی افزود: حیات سیاسی علامه و نقش وی در پیوند نهاد علم و دولت صفوی و نیز مواضع و رویکردهای فکری و فقهی او در برابر تحولات سیاسی عصر صفویه و مناقشات صفوی و عثمانی از دیگر موضوعات مورد بررسی است. در حوزه حیات اجتماعی و فرهنگی نیز نقش علامه در سازمان دینی و اجتماعی عصر صفوی و تعامل وی با محیط چندفرهنگی و بین مذهبی ایران و عراق در قرن دهم هجری مورد توجه قرار دارد.

دبیر علمی این کنگره با اشاره به بخش زمانه علامه بیان کرد: در این بخش شرایط تاریخی و تمدنی روزگار علامه از ابعاد مختلف بررسی می شود. در حوزه سیاسی، اوضاع و تحولات سیاسی، ساختار قدرت و سیاست دینی در ایران عصر صفوی و همچنین مناقشات صفوی و عثمانی و پیامدهای ساختاری آن بر جهان تشیع مورد توجه است.

وی ادامه داد: در حوزه اجتماعی نیز تحول ساختارهای اجتماعی و مذهبی در عصر صفوی و تاثیر آن بر جامعه شیعی ایران و عراق و همچنین روابط بین مذهبی و جایگاه دین در سازمان اجتماعی ایران و عراق قرن دهم هجری از محورهای مورد نظر کنگره است. ساختار نهادی و جغرافیای حوزه های علمی شیعه در قرن دهم هجری و نظام آموزشی، مالی و فرهنگی حوزه ها و نقش آنها در تحولات سیاسی و اجتماعی نیز بررسی خواهد شد تا حیات علمی علامه در بستر نهادی و اجتماعی زمانه خودش مورد مطالعه قرار گیرد.

عبدی پور در خصوص علوم رایج در روزگار علامه گفت: محورهای مختلفی از جمله نقشه علوم در ایران و عراق قرن دهم هجری، تطور و تاثیر متون آموزشی و جریان های فکری و پیدایش و سیر تطور دانش منطق در جهان اسلام از ابتدا تا زمانه علامه پیش بینی شده است. وضعیت علوم عقلی با تاکید بر منطق و موقعیت علوم بلاغی در آن دوره نیز از دیگر موضوعات مورد توجه است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ساختار برگزاری کنگره اظهار داشت: این رویداد در قالب سلسله نشست های تخصصی در سه محور جغرافیایی برگزار می شود. نخست نشست قم به عنوان قطب علمی و حوزوی، دوم نشست یزد به عنوان زادگاه علامه و بستر تاریخی زندگی و فعالیت او و سوم نشست بین المللی که در یکی از شهرهای اصلی کشور عراق برگزار خواهد شد. این ساختار با توجه به پیوندهای علمی و تاریخی مرتبط با زندگی و فعالیت علامه طراحی شده است.

دبیر علمی کنگره در پایان مهلت ارسال آثار را پایان خرداد ۱۴۰۶ اعلام کرد و افزود: مقالات برگزیده تا پایان تیر ۱۴۰۶ اعلام می شوند و زمان برگزاری کنگره شهریور ۱۴۰۶ خواهد بود. پژوهشگران و علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار از طریق وب سایت های bou.ac.ir و molaabdellah.ir، پست الکترونیکی int.bou.ac.ir@gmail.com، شناسه ایتا BOU_International_Affairs و شماره واتساپ 00989908149747 با دبیرخانه در ارتباط باشند.