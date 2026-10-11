به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان علمی نگارش مقالات تاریخی کنگره بین‌المللی علامه حلی(ره) با هدف بازخوانی زمانه، اندیشه و نقش تاریخی علامه حلی(ره) در جهان اسلام آغاز شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، محورهای پیشنهادی مقالات به چهار بخش اصلی تقسیم شده است:

زندگی و شبکه علمی – اجتماعی:

شامل بررسی پیشینه و خاندان آل‌مطهر، شبکه اساتید و شاگردان، مختصات حوزه و محیط علمی حِلّه، و ابعاد اخلاقی و سبک زندگی علامه حلی(ره).

نگرش تاریخی علامه حلی:

تحلیل داده‌ها و گزارش‌های تاریخی در آثار ایشان، بازخوانی تاریخ صدر اسلام و تشیع، بررسی سیره اهل‌بیت(ع) و جایگاه تاریخ در استدلال‌ها و ردیّه‌نویسی‌های علامه.

علامه حلی و ایران عصر ایلخانی:

بررسی تحولات سیاسی و مذهبی این دوره، چگونگی گسترش تشیع امامی در ایران، نقش نهادهای علمی و شکل‌گیری مرجعیت علمی شیعه.

علامه حلی و جهان اسلام:

واکاوی شبکه‌ها و ارتباطات علمی، سنت گفت‌وگو با عالمان اهل‌سنت، بازتاب آثار و اندیشه‌ها در اقصی نقاط دنیای اسلام و جغرافیای انتشار آثار ایشان.

پژوهشگران و صاحب‌نظران تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ مهلت دارند متن کامل مقالات خود را حداکثر تا ۹۰۰۰ کلمه و با رویکرد مسئله‌محور، مستند و نوآورانه ارسال نمایند؛ همچنین از آثار برگزیده حمایت علمی و مالی به عمل خواهد آمد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت شیوه‌نامه نگارش و ارسال آثار به شناسه دبیرخانه در پیام‌رسان ایتا به نشانی eitaa.com/TarikhiAllameHelli مراجعه کنند.