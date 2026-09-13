به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظلومیان معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با اشاره به تغییر نمره اختصاصیافته به فعالیتهای میانترم از ۸ به ۶ نمره، اظهار کرد: این تصمیم پس از بررسی ابعاد مختلف نظام آموزشی دانشگاه و با هدف ایجاد توازن بیشتر میان ارزیابی دانشجو در طول نیمسال و سنجش نهایی میزان یادگیری اتخاذ شده است.
وی افزود: در شیوه جدید، ۶ نمره به فعالیتهای میانترم اختصاص دارد و دانشجویان همچنان میتوانند بخشی از نمره خود را در طول نیمسال و متناسب با فعالیت و فرآیند یادگیری کسب کنند.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، ایجاد تناسب میان اجزای مختلف ارزشیابی و فراهم کردن امکان سنجش جامعتر میزان یادگیری دانشجویان را از مهمترین اهداف این بازنگری برشمرد و گفت: آزمونهای متمرکز پایان نیمسال دانشگاه پیام نور از سالهای نخست فعالیت دانشگاه تاکنون، یکی از ویژگیهای ممتاز و مؤلفههای مهم اعتباربخشی این دانشگاه بودهاند.
مظلومیان ادامه داد: ساختار متمرکز و هماهنگ آزمونهای پایان نیمسال، امکان ارزیابی یکسان و استاندارد دانشجویان را در سراسر کشور فراهم کرده و امروز نیز این ظرفیت به الگویی برای بهرهگیری از آزمونهای متمرکز در سایر دانشگاهها و همچنین استفاده سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی کشور تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت این ویژگی ممتاز دانشگاه پیام نور تصریح کرد: کاهش سهم آزمون پایان نیمسال در ارزشیابی دروس، در مقطعی و متناسب با شرایط خاص آن دوره اتخاذ شده بود و با توجه به شرایط امروز دانشگاه، نیازمند بازنگری بود تا ضمن تقویت جایگاه آزمونهای متمرکز، استانداردهای آموزشی و اعتبار علمی دانشگاه نیز بیش از پیش مورد صیانت قرار گیرد.
عدالت در آموزش، عدالت در ارزشیابی
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با تأکید بر نقش این دانشگاه در تحقق عدالت آموزش عالی در کشور گفت: دانشگاه پیام نور بهعنوان یکی از پیشگامان آموزش عالی در اقصی نقاط کشور، از طریق نظام آموزش از دور و بهرهگیری از شیوههای منعطف آموزشی، فرصت دسترسی گسترده به آموزش عالی را فراهم کرده است و در چنین نظامی، عدالت در ارزشیابی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: پس از انتخاب و معرفی منابع درسی معتبر و یکسان برای دانشجویان، ضروری است عدالت آموزشی در مرحله ارزشیابی نیز بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد. آزمونهای متمرکز پایان نیمسال از مهمترین جلوههای این عدالت هستند؛ چراکه دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، فارغ از محل تحصیل خود، بر اساس منابع یکسان و در چارچوب آزمونی هماهنگ ارزیابی میشوند.
مظلومیان خاطرنشان کرد: سهم مناسب آزمون پایان نیمسال در فرآیند ارزشیابی، به تقویت برابری در سنجش علمی دانشجویان و حفظ ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی تمامی دانشآموختگان دانشگاه پیام نور کمک میکند.
میانترم همچنان فرصت یادگیری و کسب نمره دانشجویان است
وی با تأکید بر اینکه تغییر سهم میانترم به معنای حذف فرصتهای آموزشی دانشجویان نیست، گفت: میانترم همچنان جایگاه خود را در فرآیند آموزشی حفظ کرده و دانشجویان میتوانند در طول نیمسال، از طریق مطالعه، فعالیت و مشارکت آموزشی، بخشی از نمره خود را کسب کنند.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: این تغییر در واقع تنظیم سهم اجزای ارزشیابی در چارچوبی متوازنتر و متناسب با ویژگیهای آموزشی دانشگاه است و به هیچ عنوان با هدف سختتر کردن شرایط تحصیل یا دشوارتر کردن کسب نمره برای دانشجویان انجام نشده است.
وی با اشاره به بررسی گزینههای مختلف در فرآیند بازنگری اظهار کرد: از جمله گزینههای مورد بررسی، شیوهای بود که در آن اعمال نمره میانترم منوط به کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون پایان نیمسال میشد؛ اما پس از بررسی ابعاد مختلف، شیوهای انتخاب شد که در مقایسه با سایر گزینههای مطرحشده، فرصت مناسبتر و شرایط مطلوبتری را برای دانشجویان فراهم کند.
مظلومیان تأکید کرد: هدف دانشگاه پیام نور، استقرار نظامی ارزشیابی است که در عین حفظ استانداردهای علمی و آموزشی، شفاف، منصفانه، متوازن و قابل پیشبینی باشد تا دانشجویان بتوانند از ابتدای نیمسال با آگاهی از چارچوب ارزیابی، برای موفقیت تحصیلی خود برنامهریزی کنند.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد حمایتی دانشگاه نسبت به دانشجویان گفت: دانشگاه پیام نور همواره تلاش کرده است میان ارتقای کیفیت آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانشجویان تعادل برقرار کند و در این مسیر، حفظ انعطافپذیری نظام آموزشی در کنار صیانت از کیفیت، استانداردهای علمی و اعتبار مدارک دانشگاهی از اصول اساسی مورد توجه دانشگاه است.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: این بازنگری نیز با هدف ایجاد نظامی منسجم، عادلانه و استاندارد در ارزشیابی دانشجویان انجام شده است تا دانشجویان ضمن برخورداری از فرصت کسب نمره در طول نیمسال، با اطمینان خاطر بیشتری مسیر یادگیری و موفقیت تحصیلی خود را دنبال کنند.
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