به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، سعید مظلومیان معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در نشست برخط با معاونان آموزشی و پژوهشی استان‌ها، بر صیانت از کیفیت آموزشی، انضباط‌بخشی به فرآیندها، تقویت شاخص‌های کیفی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دانشگاه برای جذب حداکثری دانشجو و توسعه منابع درآمدی تأکید کرد.

مظلومیان در این نشست که با محوریت تبیین سیاست‌های آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی جدید برگزار شد، مهم‌ترین برنامه‌ها و تصمیمات حوزه آموزش را تشریح کرد و بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در سطح استان‌ها و مراکز تأکید داشت.

بازنگری در شیوه ارزشیابی با هدف صیانت از کیفیت آموزشی

یکی از محورهای مهم این نشست، تشریح تصمیم دانشگاه درباره تغییر سهم نمره میان‌ترم از ۸ به ۶ بود. این تصمیم پس از بررسی‌های کارشناسی در شورای آموزشی و شورای دانشگاه و با هدف تقویت کیفیت ارزشیابی و تأکید بیشتر بر سنجش واقعی یادگیری دانشجویان اتخاذ شده است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با اشاره به ماهیت کلاس‌های رفع‌اشکال و اختیاری بودن حضور دانشجویان در این کلاس‌ها، اظهار داشت: بازنگری در سهم میان‌ترم با هدف ایجاد تناسب بیشتر میان فرآیند یادگیری و شیوه سنجش انجام شده و بر این اساس، وزن بیشتری از ارزیابی دانشجو به آزمون‌های پایان‌ترم اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین آزمون‌های پایان‌ترم دانشگاه پیام نور را از ظرفیت‌های شاخص این دانشگاه در حوزه سنجش و ارزیابی دانست و بر تداوم رویکردهای مؤثر در برگزاری آزمون‌های استاندارد و امن تأکید کرد.

اصلاح آیین‌نامه ترفیع اعضای هیئت علمی با رویکرد انضباط کاری

مظلومیان در ادامه، جزئیات اصلاحات آیین‌نامه ترفیع اعضای هیئت علمی را تشریح کرد و گفت: در آیین‌نامه جدید، علاوه بر امکان ذخیره‌سازی امتیازات سه سال گذشته، شاخص‌های مرتبط با حضور مؤثر، انضباط کاری و کیفیت تدریس مورد توجه جدی قرار گرفته است.بر اساس این اصلاحات، تکمیل کاربرگ‌های یک و هشت که ناظر بر ارزیابی حضور، انضباط کاری و کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی است، برای دریافت ترفیع الزامی بوده و اعضای هیئت علمی باید حداقل ۳ امتیاز از مجموع ۳.۴ امتیاز این کاربرگ‌ها را کسب کنند.

وی از مدیران گروه‌های آموزشی و رؤسای مراکز خواست با دقت، واقع‌بینی و مسئولیت‌پذیری نسبت به تکمیل این کاربرگ‌ها اقدام کنند تا زمینه برای ارتقای حضور مؤثر اعضای هیئت علمی و تقویت کیفیت فعالیت‌های آموزشی فراهم شود.

برنامه‌ریزی برای جذب دانشجو و جلوگیری از اتلاف منابع

مظلومیان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق استان‌ها برای جذب حداکثری دانشجو در سال تحصیلی جدید، خواستار استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود در مقاطع کارشناسی، بر اساس سوابق تحصیلی، و همچنین مقاطع تحصیلات تکمیلی شد.

وی به‌ویژه بر ضرورت پیگیری مستمر برای تکمیل ظرفیت‌های اعلام‌شده در مقطع دکتری تأکید کرد و از معاونان آموزشی استان‌ها خواست با برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق، زمینه بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه را فراهم کنند.

اجرای دقیق طرح ۲۴-۱۰۰ نیز از دیگر محورهای مورد تأکید معاون آموزشی دانشگاه بود. این طرح با هدف پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف و پیشگیری از اتلاف زمان و هزینه آنان اجرا می‌شود و معاونان آموزشی استان‌ها و مراکز موظف به پیگیری دقیق آن شدند.

تأکید بر رعایت قوانین در امور مشمولین و ثبات کارشناسی

در بخش پایانی این نشست، بر اهمیت و حساسیت امور مربوط به مشمولین و ضرورت رعایت دقیق ضوابط و مقررات سازمان نظام وظیفه تأکید شد.

معاون آموزشی دانشگاه همچنین با اشاره به ضرورت حفظ تجربه و دانش کارشناسی در حوزه‌های حساس آموزشی، بر ثبات کارشناسان این حوزه‌ها تأکید کرد و خواستار پرهیز از جابه‌جایی‌های غیرضروری نیروهای باتجربه شد.

وی در پایان از رؤسای مراکز خواست ضمن حل‌وفصل مسائل دانشجویان در چارچوب اختیارات قانونی در سطح مرکز و استان، از ارجاع غیرضروری موارد قابل رسیدگی به سازمان مرکزی خودداری کنند تا فرآیند خدمت‌رسانی به دانشجویان با سرعت، دقت و کارآمدی بیشتری انجام شود.