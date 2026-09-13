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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

عشایر ایلام سالانه نزدیک به ۱۳ همت تولید و درآمد دارند

عشایر ایلام سالانه نزدیک به ۱۳ همت تولید و درآمد دارند

ایلام- مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: عشایر استان سالانه نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان تولید و درآمد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی صبح یکشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جایگاه عشایر در استان ایلام افزود: عشایر نقش اساسی در اقتصاد، تولید و مرزبانی استان دارند و با فعالیت در حوزه دامداری و تولید محصولات دامی از جمله گوشت و پشم، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کرده‌اند.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام با بیان اینکه جامعه عشایری استان سالانه نزدیک به ۱۳ همت تولید و درآمد دارد، گفت: این میزان تولید نشان‌دهنده نقش مهم عشایر در اقتصاد استان و ضرورت توجه جدی به مسائل و نیازهای این جامعه است.

یاسمی با اشاره به شاخصه‌های جامعه عشایری عنوان کرد: عشایر بر سه مؤلفه اصلی پوشندگی، معیشت و دامداری استوار هستند و دامداری بخش مهمی از اقتصاد و زندگی آنان را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: اداره‌کل امور عشایری استان وظیفه پیگیری و تأمین نیازهای مختلف جامعه عشایری از جمله سوخت، سرانه آرد، آب، مسائل فرهنگی و سایر امور مرتبط با عشایران را بر عهده دارد و در این زمینه اقدامات لازم را دنبال می‌کند.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام همچنین بر ضرورت تشکیل هیئت صلح امور عشایر تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص زندگی و فعالیت عشایر، تشکیل هیئتی تخصصی در حوزه صلح و سازش می‌تواند در پیشگیری و حل اختلافات احتمالی میان عشایر، کاهش دعاوی و تقویت فرهنگ صلح و سازش در این جامعه مؤثر باشد.

کد مطلب 6945589

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