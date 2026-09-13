هدایتی: تقابل با ناهنجاری اجتماعی نیازمند رویکرد ایجابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: حفظ قبح گناه در جامعه یک اصل تغییرناپذیر است و نباید اجازه دهیم ارزش‌های دینی در اثر عادی‌سازی ناهنجاری‌ها رنگ ببازند؛ با این حال، مرزبندی دقیق میان «گناه» و «گناهکار» یک ضرورت راهبردی در امر به معروف است.

وی با انتقاد از برخوردهای سلبیِ صرف در حوزه عفاف و حجاب، بر ضرورت شناخت نیازهای روانی و اجتماعی پشت پرده رفتارهای ناهنجار تأکید کرد و افزود: اصلاح جامعه بدون جایگزینیِ مسیرهای صحیحِ تأمین نیازهای عاطفیِ جوانان، عقیم خواهد ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در تبیین راهبردهای فرهنگی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و مسئله حجاب و عفاف، خاطرنشان کرد: نهادینه کردن عفاف در گرو مهارت رفاقت با نسل جوان است و باید با رویکردی ایجابی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، زمینه‌های درونی پذیرش ارزش‌ها را در جامعه فراهم کنیم.