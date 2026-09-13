به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: مهرماه به واسطه آغاز سال تحصیلی، حضور دانشآموزان و معلمان و شروع فصل تازهای از فعالیت و پویایی، حالوهوای خاصی دارد و باید از این ظرفیت برای ایجاد انگیزه و نشاط در جامعه استفاده کنیم.
وی افزود: آغاز سال تحصیلی برای معلمان، فرهنگیان و دانشآموزان اهمیت ویژهای دارد و همه باید تلاش کنیم این شروع با بهترین شرایط ممکن رقم بخورد، چرا که مهرماه برای بسیاری از افراد یادآور شروعی تازه و جدیتر در زندگی، کار و تلاش است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط متفاوت سال تحصیلی پیش رو گفت: امسال شرایط نسبت به سالهای گذشته متفاوت است و تجربه دورههای آموزش غیرحضوری و همچنین آسیبهایی که به برخی مدارس وارد شده، ضرورت آمادگی و برنامهریزی دقیقتر برای آغاز سال تحصیلی را دوچندان کرده است.
حبیبی تصریح کرد: همه تلاش ما باید این باشد که حتی یک دانشآموز بدون ثبتنام یا بدون مدرسه نداشته باشیم و از دانشآموزان و خانوادههای آنان بهترین و شایستهترین استقبال صورت گیرد تا روز اول مهر و آغاز کلاسها به خاطرهای خوش برای دانشآموزان تبدیل شود.
وی ادامه داد: در نشست شورای آموزش و پرورش نیز بر همین موضوع تأکید شد و همه دستگاهها و سازمانها موظف هستند برای بازگشایی مدارس با ادارهکل آموزش و پرورش همکاری کنند. دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و گاز و سایر مجموعههایی که میتوانند شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی را فراهم کنند، باید در کنار آموزش و پرورش باشند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازگشایی مدارس مهمترین و اولویتدارترین برنامه پیش روی استان است، گفت: این موضوع برای استانداری و همه مدیران باید در اولویت قرار گیرد و برنامهریزیها به گونهای باشد که سال تحصیلی جدید با نشاط، جذابیت و بدون نقص آغاز شود.
حبیبی تأکید کرد: مدارس باید به صورت کامل آماده باشند و دانشآموز و خانواده او نباید با مشکلاتی مانند نبود نظافت، برق، امکانات رفاهی یا مشخص نبودن معلم مواجه شوند. تمام امکانات و شرایط مورد نیاز باید پیش از آغاز سال تحصیلی فراهم شده باشد.
وی با اشاره به اهمیت هفتهها و ماه نخست سال تحصیلی اظهار کرد: هفته اول و ماه اول سال تحصیلی تأثیر زیادی بر روحیه دانشآموزان و حتی فرهنگیان دارد و اگر فضای مدرسه شاداب و بانشاط باشد، احترام به معلم و جایگاه علم و دانش نیز بیشتر احساس میشود و معلمان با انگیزه بیشتری در کلاس حضور پیدا میکنند.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت توجه ویژه به سرویس مدارس نیز تأکید کرد و گفت: رانندگان سرویس مدارس باید شناسنامهدار و مورد تأیید سازمان حملونقل باشند و خودروهای استاندارد در اختیار دانشآموزان قرار گیرد، چرا که این خودروها حامل آیندهسازان کشور هستند و نحوه رفتار راننده نیز اهمیت زیادی دارد.
حبیبی افزود: مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش باید در انتخاب سرویس مدارس دقت لازم را داشته باشند و از بهترین و مطمئنترین ظرفیتها برای جابهجایی دانشآموزان استفاده کنند.
وی با اشاره به ضرورت حضور مسئولان در مدارس در روزهای ابتدایی سال تحصیلی گفت: در تمامی مدارس استان باید برنامهای برای استقبال از دانشآموزان در نظر گرفته شود و مدیران استانی و شهرستانی، فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولان در صورت تشخیص آموزش و پرورش در مدارس حضور پیدا کنند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در مدارس به معنای احترام به معلم، دانشآموز و جایگاه علم و دانش است و باید این حضور در سراسر استان برنامهریزی شود.
حبیبی همچنین بر نقش شهرداریها و نیروی انتظامی در مدیریت روزهای ابتدایی سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از کار بازگشایی مدارس در حوزه نظم و انضباط محیط شهری و آراستگی اطراف مدارس بر عهده شهرداریها و نیروی انتظامی است و این دستگاهها باید تمهیدات لازم را از قبل پیشبینی کنند.
وی ادامه داد: لازم است شورای آموزش و پرورش تمامی شهرستانهای استان نیز در همین هفته تشکیل جلسه دهند تا آخرین وضعیت بازگشایی مدارس را بررسی، رصد و ارزیابی کنند و مشکلات احتمالی پیش از آغاز سال تحصیلی برطرف شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت فضاسازی شهری برای آغاز سال تحصیلی گفت: تابلوها، بنرها و فضای تبلیغاتی شهرها باید متناسب با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی باشد و شهرداران، فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش این موضوع را پیگیری کنند.
حبیبی افزود: ایجاد فضای مناسب در شهرها و مدارس میتواند در افزایش نشاط دانشآموزان و شادابی جامعه مؤثر باشد و بر روحیه فرهنگیان نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانهها در پوشش بازگشایی مدارس اظهار کرد: همانگونه که رسانهها در موضوعاتی مانند اربعین و مسائل جنگ با تمام توان پای کار بودند، انتظار داریم در بازگشایی مدارس نیز رسانه ملی، خبرگزاریها و خبرنگاران نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در انعکاس این رویداد مهم مشارکت داشته باشند.
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به نیاز برخی مدارس به تعمیرات و اقدامات جزئی گفت: برای انجام تعمیرات و رفع ایرادات موجود در مدارس، سازمان مدیریت و برنامهریزی باید منابع مورد نیاز را در اختیار ادارهکل نوسازی مدارس قرار دهد تا این مجموعه بتواند با دست بازتر مشکلات باقیمانده را برطرف و مدارس را برای آغاز سال تحصیلی آماده کند.
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