خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اول مهر برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان فقط آغاز یک تقویم آموزشی جدید نیست؛ شروع دوباره مسیری است که قرار است بخشی از آینده علمی، اجتماعی و فرهنگی نسل جدید را رقم بزند. به همین دلیل، کیفیت بازگشایی مدارس و شرایطی که دانش‌آموز در نخستین روزهای سال تحصیلی با آن مواجه می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در استانی مانند بوشهر که مدارس آن از مناطق شهری تا روستاها و مناطق گرمسیری و ساحلی گسترده شده‌اند، آماده‌سازی برای سال تحصیلی جدید نیازمند هماهنگی میان مجموعه آموزش و پرورش و دستگاه‌های مختلف اجرایی است. از تأمین نیروی انسانی و تجهیزات آموزشی گرفته تا ایمنی مدارس، ساماندهی ثبت‌نام و فراهم کردن محیطی بانشاط، هر یک بخشی از پازل بازگشایی مطلوب مدارس محسوب می‌شود.

در همین چارچوب، «پروژه مهر» به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی آموزش و پرورش، در هفته‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی دنبال می‌شود تا کاستی‌های احتمالی شناسایی و برطرف شود و مدارس با شرایط مناسب‌تری پذیرای دانش‌آموزان باشند. این فرایند همچنین فرصتی برای بازنگری در نحوه ارائه خدمات آموزشی و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز مدارس است.

اکنون در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا اول مهر، مسئولان آموزش و پرورش بوشهر بر استمرار برنامه‌ریزی و نظارت بر روند آماده‌سازی مدارس تأکید دارند؛ چرا که هدف نهایی، صرفاً باز شدن درهای مدارس نیست، بلکه آغاز سال تحصیلی در فضایی ایمن، منظم، عادلانه، بانشاط و با کیفیت آموزشی مطلوب است.

پروژه مهر؛ از ساماندهی ثبت‌نام تا ارتقای کیفیت آموزشی

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار برنامه‌ریزی‌های مربوط به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: فرآیند آماده‌سازی مدارس یک اقدام مقطعی نیست و تا زمان آغاز رسمی سال تحصیلی باید به صورت مستمر پیگیری و ارزیابی شود.

عزیز بردستانی افزود: یکی از محورهای مهم این برنامه‌ریزی، ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی و همچنین ساماندهی وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان است و تلاش می‌شود این امور با دقت و جدیت دنبال شود تا خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی با کمترین مشکل مواجه باشند.

وی با اشاره به اهمیت پروژه مهر بیان کرد: مجموعه آموزش و پرورش در تلاش است شرایط مدارس را به گونه‌ای فراهم کند که دانش‌آموزان و خانواده‌ها در هنگام مراجعه با محیطی منظم، آماده و مناسب مواجه شوند و روند آغاز سال تحصیلی بدون اختلال انجام گیرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر، نحوه مواجهه با خانواده‌ها و مراجعان را نیز از موضوعات مهم دانست و ادامه داد: تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی دقیق و مناسب و تسهیل امور خانواده‌ها باید در فرآیند بازگشایی مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد.

بردستانی همچنین بر ضرورت رعایت عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در برنامه‌ریزی سال تحصیلی جدید دنبال می‌شود، توزیع متوازن رشته‌های تحصیلی در دوره دوم متوسطه است تا دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان از فرصت‌های مناسب‌تری برای انتخاب مسیر تحصیلی خود برخوردار شوند.

وی ساماندهی نیروی انسانی مدارس را نیز یکی دیگر از محورهای پروژه مهر عنوان کرد و افزود: استفاده مطلوب از ظرفیت نیروی انسانی و استقرار مناسب معلمان و عوامل آموزشی در مدارس، نقش مهمی در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی دارد و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: با تداوم برنامه‌ریزی‌ها و اجرای دقیق اقدامات پیش‌بینی‌شده، مدارس استان در زمان بازگشایی از آمادگی مناسبی برخوردار باشند و سال تحصیلی جدید در محیطی بانشاط و با کیفیت مطلوب آموزشی آغاز شود.

همه دستگاه‌ها باید پای کار بازگشایی مدارس باشند

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در مسیر توسعه استان، این مجموعه را یکی از پایه‌های اصلی ساخت آینده جامعه دانست و بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی در آستانه سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

ارسلان زارع اظهار کرد: آموزش و پرورش تنها متولی تعلیم و تربیت نیست، بلکه زیربنای اصلی پیشرفت جامعه و شکل‌گیری آینده استان به شمار می‌رود و به همین دلیل، کیفیت فعالیت‌های این حوزه آثار خود را در سال‌های آینده نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه بازگشایی مدارس نباید صرفاً یک رویداد اداری تلقی شود، افزود: آغاز سال تحصیلی باید حاصل یک برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باشد تا محیطی امن، بانشاط و باکیفیت برای دانش‌آموزان فراهم شود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید در چارچوب اهداف و مصوبات شورای آموزش و پرورش، ظرفیت‌های مجموعه خود را برای کمک به آموزش و پرورش به کار گیرند تا فرآیند بازگشایی مدارس با استاندارد مناسب و در شرایط مطلوب انجام شود.

زارع بر ضرورت همکاری بین‌بخشی در این زمینه تأکید کرد و گفت: آماده‌سازی مدارس و فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های مرتبط باید در این مسیر نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه با لبخند

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، محور اصلی اقدامات این مجموعه در روزهای باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی را اجرای منسجم پروژه مهر عنوان کرد.

غلامرضا دانش‌فر اظهار کرد: در قالب پروژه مهر، مجموعه‌ای از اقدامات برای بهسازی، ایمن‌سازی و تجهیز فضاهای آموزشی در حال انجام است تا مدارس استان از نظر محیط فیزیکی و امکانات مورد نیاز، شرایط مناسب‌تری برای پذیرش دانش‌آموزان داشته باشند.

وی سلامت دانش‌آموزان را از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش دانست و افزود: سلامت محیط مدارس و توجه همزمان به سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، در برنامه‌های آماده‌سازی مدارس مورد توجه قرار گرفته است و تلاش داریم محیط مدرسه برای دانش‌آموزان محیطی امن و آرام باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: برای رسیدن به شرایط مطلوب، از ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش استفاده می‌کنیم و در کنار آن، حمایت خیرین مدرسه‌ساز نیز نقش مهمی در توسعه، تجهیز و بهبود فضاهای آموزشی استان دارد.

دانش‌فر ساماندهی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مدارس را از دیگر اقدامات در دست پیگیری عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی با محیطی آماده، شاد و مناسب روبه‌رو شوند و با انگیزه بیشتری فعالیت آموزشی خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به عملکرد آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش استان بوشهر در سال گذشته اظهار کرد: کسب موفقیت‌ها و رتبه‌های متعدد در سطح کشور نشان می‌دهد که ظرفیت‌های قابل توجهی در مجموعه آموزش و پرورش استان وجود دارد و باید این روند با برنامه‌ریزی دقیق ادامه پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تأکید کرد: موفقیت‌های به دست آمده نباید موجب توقف یا کاهش سرعت حرکت آموزشی و پرورشی استان شود، بلکه باید به عنوان انگیزه‌ای برای ارتقای بیشتر کیفیت فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

دانش‌فر خاطرنشان کرد: وضعیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان استان به صورت مستمر رصد می‌شود و تلاش داریم با شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه‌های آموزشی و تربیتی را متناسب با نیازهای واقعی دانش‌آموزان دنبال کنیم.

مهر؛ آزمون هماهنگی برای آموزش و پرورش بوشهر

با توجه به مجموعه اقدامات در حال انجام، بازگشایی مدارس در بوشهر را نمی‌توان صرفاً به آماده بودن کلاس‌ها و حضور معلمان و دانش‌آموزان محدود کرد.

یفیت ثبت‌نام، توزیع مناسب نیروی انسانی، رعایت عدالت آموزشی، ایمنی فضاها، تجهیزات مدارس و توجه به سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، مجموعه‌ای از شاخص‌هایی است که کیفیت آغاز سال تحصیلی را تعیین می‌کند.

اکنون همه نگاه‌ها به روز اول مهر دوخته شده است؛ روزی که باید نتیجه هفته‌ها برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در مدارس استان بوشهر نمایان شود.

موفقیت پروژه مهر زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموز در نخستین روز حضور خود، مدرسه‌ای آماده، ایمن، بانشاط و برخوردار از شرایط مناسب آموزشی را تجربه کند؛ هدفی که مسئولان آموزش و پرورش بوشهر بر تحقق آن تأکید دارند.