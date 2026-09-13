مدارس کرمانشاه برای آغاز سال تحصیلی کاملاً آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش یک نهاد راهبردی و حاکمیتی است که وظیفه تربیت آینده‌سازان کشور و افرادی را بر عهده دارد که در آینده اداره و ساخت کشور را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: هر اندازه امروز برای مدارس اهمیت قائل شویم، به این حوزه بها بدهیم و برای آموزش و پرورش هزینه و سرمایه‌گذاری کنیم، در واقع برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و زمینه تضمین آینده را فراهم ساخته‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در فصل تابستان، گفت: در این مدت فعالیت‌های متعددی در آموزش و پرورش انجام شد که یکی از مهم‌ترین آنها ثبت‌نام نزدیک به ۳۵۰ هزار دانش‌آموز بود و در این زمینه مدیران مدارس تلاش سنگین و دشواری را پشت سر گذاشتند.

محبی ادامه داد: سازماندهی بیش از ۲۷ هزار فرهنگی استان نیز به پایان رسیده و وضعیت سازماندهی معلمان و مربیان مشخص شده است. همچنین در جریان سازماندهی، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر بر اساس نیاز، مشکلات و امتیازات افراد مورد بررسی قرار گرفتند تا در حد امکان عدالت در این فرایند رعایت شود.

وی با اشاره به وضعیت کتب درسی بیان کرد: ۹۵ درصد کتاب‌های درسی مورد نیاز استان به کرمانشاه رسیده و تنها در بخش فنی و حرفه‌ای حدود پنج درصد کتاب‌ها به دلیل تغییراتی که در آنها ایجاد شده، هنوز وارد استان نشده است. از مجموع کتاب‌های رسیده نیز حدود ۷۵ درصد بین مدارس، شهرستان‌ها و مناطق توزیع شده و پیش‌بینی می‌شود با آغاز سال تحصیلی، کتاب‌ها در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه آماده‌سازی مدارس را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس، گروه‌های جهادی و خود دانش‌آموزان و با استفاده از سرانه مدارس و کمک‌های مردمی، اقدامات لازم برای آماده‌سازی مدارس انجام شده است.

محبی تصریح کرد: در جریان جنگ، شیشه‌های ۱۳۰ مدرسه شکسته بود که با تلاش‌های صورت‌گرفته همه این مدارس آماده شده‌اند و در حال حاضر از این بابت مشکلی وجود ندارد.

وی درباره وضعیت بازنشستگان آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: امسال قرار بود بیش از ۲ هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته شوند، اما به دلیل نبود ورودی و برگزار نشدن آزمون استخدامی در سطح کشور، نزدیک به هزار نفر از این افراد با توجه به نیاز و توانمندی‌شان در آموزش و پرورش استمرار فعالیت خواهند داشت و حدود هزار نفر دیگر نیز بازنشسته شده‌اند یا در مناطقی قرار داشتند که نیروی مازاد وجود داشته است.

محبی افزود: دولت اعلام کرده است بازنشستگانی که امسال به دلیل نیاز آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه دهند، علاوه بر حقوق و مزایای مربوط، یک و نیم ماه پاداش نیز دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های توانمندسازی معلمان گفت: برنامه‌های توانمندسازی معلمان در دوره ابتدایی، متوسطه و بخش فنی و حرفه‌ای اجرا شده و همچنان در حال انجام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مانور بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: امروز همه مدارس با حضور مدیران، عوامل اجرایی و دبیران در این مانور مشارکت دارند و در بخشی از مدارس نیز با رضایت اولیا، دانش‌آموزان حضور پیدا می‌کنند تا آمادگی لازم برای روز نخست مهر ایجاد شود.

محبی ادامه داد: از روز سی‌ام، جشن شکوفه‌ها برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و جشن جوانه‌ها برای دانش‌آموزان پایه هفتم برگزار می‌شود و اول مهر نیز بازگشایی رسمی مدارس با حضور مسئولان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام کلاس‌های درس استان دارای معلم هستند، گفت: امسال حدود ۹۰۰ نفر بازنشسته داشته‌ایم و با توجه به برگزار نشدن آزمون استخدامی، در مجموع با کسری یک‌هزار و ۶۳۷ نیروی انسانی مواجه هستیم، اما این کمبود با استفاده از ظرفیت‌های موجود جبران شده و در حال حاضر کلاس بدون معلم نداریم.

محبی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق از جمله گیلانغرب، پاوه و تعدادی دیگر از شهرستان‌ها نیروی مازاد وجود دارد، اما در مناطقی مانند کنگاور، ناحیه ۲ کرمانشاه و ثلاث‌باباجانی با کمبود نیرو مواجه هستیم که این کمبود با استفاده از نیروهای شاغل، استمرار فعالیت بازنشستگان، بازنشستگان سال‌های گذشته، نیروهای آزاد سال‌های قبل و برون‌سپاری، به‌ویژه در بخش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، جبران شده است.

وی افزود: با تلاش اداره‌کل نوسازی مدارس و حمایت استاندار کرمانشاه، در قالب نهضت عدالت در فضاهای آموزشی، ۳۷ پروژه با ۱۵۵ کلاس درس تا پیش از آغاز مهر به چرخه آموزشی استان اضافه می‌شود که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق محروم و روستایی قرار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: سرانه مدارس نیز در هفته گذشته به مدارس واریز شده و از این نظر مشکلی برای آماده‌سازی مدارس وجود ندارد.

محبی درباره وضعیت دانشگاه فرهنگیان نیز اظهار کرد: جلسات متعددی با مسئولان دانشگاه فرهنگیان و نماینده وزارت آموزش و پرورش برگزار شده و این دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی آمادگی لازم را دارد و دانشجویان از ابتدای مهر وارد چرخه آموزشی خواهند شد.

وی افزود: جایگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از نظر استاد، خوابگاه و تغذیه مشخص و فراهم شده و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف با آموزش و پرورش گفت: انتظار داریم همه دستگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی در کنار آموزش و پرورش باشند و شهرداری‌ها در زمینه آسفالت و ساماندهی ورودی مدارس همکاری کنند، چرا که توجه به فضای ورودی مدرسه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها نشانه اهمیت و احترام جامعه به آموزش و پرورش است.

محبی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی نیز تأکید کرد و گفت: انتظار داریم پلیس، شهرداری و بخش حمل‌ونقل شهری و همچنین شرکت‌های مسافربری و آژانس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی برای اختصاص خودروهای استاندارد به سرویس مدارس همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین از همکاری آتش‌نشانی و نیروی انتظامی در روزهای ابتدایی سال تحصیلی قدردانی کرد و گفت: حضور و همکاری این دستگاه‌ها برای حفظ امنیت دانش‌آموزان در اطراف مدارس ضروری است، به‌ویژه در مناطقی که پنج تا ۱۰ مدرسه در کنار یکدیگر قرار دارند و در زمان آغاز و پایان فعالیت مدارس با تجمع زیادی مواجه می‌شوند.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: مدارس استان با تمام توان برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند و امروز نیز با برگزاری مانور بازگشایی، آمادگی مدارس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا با همکاری همه دستگاه‌ها، سال تحصیلی جدید با خیر و سلامتی و در فضایی مناسب برای تعلیم و تربیت آغاز شود.