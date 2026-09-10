خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با رسیدن روزهای پایانی تابستان، استان ایلام در آستانه یکی از مهم‌ترین رخدادهای اجتماعی و آموزشی خود قرار گرفته است.

بازگشایی مدارس در ایلام امسال با رویکردی متفاوت و هماهنگ دنبال می‌شود؛ چرا که برای عبور از دغدغه‌های همیشگی، تنها بسترسازی فیزیکیِ مدارس کافی نبوده و مدیریت ترافیک شهری و نظارت بر قیمت‌های نوشت‌افزار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مسئولان استانی با تکمیل فرآیند ساماندهی معلمان و بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده، تلاش دارند تا مسیری هموار برای دانش‌آموزان بسازند.

آمادگی ۱۹۰۵ واحد آموزشی برای آغاز سال تحصیلی در ایلام

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از ساماندهی بیش از ۹۵ درصد معلمان استان برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: یک هزار و ۹۰۰ واحد آموزشی و تربیتی برای آغاز سال تحصیلی و پذیرش دانش‌آموزان آماده شده‌اند.

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان ایلام ۱۱ هزار و ۵۰۰ معلم دارد، اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد آنان ساماندهی شده و ابلاغ و محل کارشان مشخص شده است؛ این اقدام، گامی مؤثر در جهت آغاز منظم و بی‌دغدغه سال تحصیلی جدید محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱۴ هزار دانش‌آموز در مراکز دولتی و ۱۶ هزار دانش‌آموز در مراکز غیردولتی ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به نرخ رشد جمعیتی در استان، پیش‌بینی‌های لازم برای پذیرش دانش‌آموزان پایه‌های ورودی انجام شده و تمامی مراکز آموزشی از کودکستان تا دبیرستان، آماده استقبال از دانش‌آموزان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن همه ضوابط و دستورالعمل‌های بازگشایی مدارس، تلاش شده تا شرایط مناسبی برای حضور دانش‌آموزان در مدارس فراهم شود، خاطرنشان کرد: مجموعه دانش‌آموزان در مراکز دولتی و غیردولتی، به انضمام مراکز کودک و پیش‌دبستانی، تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و تربیتی قرار خواهند گرفت.

وی در پایان با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای شروع سال تحصیلی با کیفیت مطلوب انجام شده، گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت اولیا، شاهد آغاز سال تحصیلی پویا و بانشاط در استان باشیم و امسال مهرماه متفاوت‌تری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم.

تأکید بر بازگشایی باشکوه مدارس و شناوری ساعت کاری ادارات

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازگشایی باشکوه مدارس، پیام‌آور ثبات و پیروزی بر دشمن است و تلاش می‌شود در روزهای آغازین بازگشایی، ساعت شروع به کار سایر ادارات به صورت شناور تنظیم شود.

تاج الدین صالحیان با اشاره به اینکه در جنگ رمضان ۹۱ مدرسه آسیب دیده بودند، اظهار داشت: تمام این مدارس تاکنون تعمیر و بازسازی شده و همزمان با بازگشایی مدارس، در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرند؛ این اقدام، نشان از عزم جدی دولت برای تأمین فضای آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان دارد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری مطلوب آیین بازگشایی مدارس همکاری کنند، تصریح کرد: شناورسازی ساعت کاری ادارات در روزهای ابتدایی مهرماه، به تسهیل تردد دانش‌آموزان و کاهش ترافیک شهری کمک خواهد کرد؛ این رویکرد در سال‌های گذشته هم نتایج مثبتی داشته است.

معاون استاندار با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش محور توسعه و پیشرفت استان است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید در کنار این نهاد باشند تا شاهد آغاز سال تحصیلی پویا و بانشاط در استان باشیم و با همکاری و همدلی، بتوانیم مقدمات یک سال تحصیلی موفق را فراهم کنیم.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی در آماده‌سازی مدارس، گفت: امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، شاهد ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در سطح استان باشیم و دانش‌آموزان در محیطی امن و با نشاط به تحصیل بپردازند.

نظارت بر بازار نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی

در آستانه بازگشایی مدارس، طرح نظارت بر قیمت‌ها و نحوه عرضه نوشت‌افزار و کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان با اجرای گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهر ایلام آغاز شده است

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس، گشت‌های نظارتی برای کنترل قیمت نوشت‌افزار و لوازم‌تحریر در سطح شهر ایلام آغاز شده، اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی اجرا می‌شود و در این راستا تاکنون ۱۳ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده است.

مهدی کاکاخانی با بیان اینکه در جریان این بازرسی‌ها، برخی واحدهای صنفی مرتکب تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و عدم درج قیمت شده‌اند، تصریح کرد: در یکی از بازرسی‌ها، یک قلم کالا با قیمت ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید در حالی که قیمت واقعی آن ۲۰۰ هزار تومان بوده؛ باید گفت، برای این واحد صنفی نیز پرونده تخلف تشکیل شده است.

مدیر بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حالی که از فروشندگان خواست تا فاکتور خرید را به مشتریان ارائه دهند و برچسب قیمت را به راحتی قابل مشاهده نصب کنند، گفت: از شهروندان نیز تقاضا می‌شود تا قبل از خرید، قیمت‌ها را از چندین واحد صنفی استعلام کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک نظارتی تا پایان مهرماه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه نوشت‌افزار و پوشاک مدارس، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

مجموع اقدامات صورت‌گرفته؛ از بازسازی فضاهای آموزشی و ساماندهی معلمان گرفته تا پایش مستمر بازار نوشت‌افزار و تسهیل تردد شهری، نویدبخشِ آغازی منظم برای سال تحصیلی جدید در ایلام است.

با این حال، موفقیت نهایی در برگزاری بازگشایی مدارس ، در گروِ تداوم نظارت‌ها بر بازار و پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود برای کاهش دغدغه‌های خانواده‌هاست.

اکنون همه چیز برای طنین زنگ مدارس آماده است و باید دید این هم‌افزایی بین‌دستگاهی، در عمل چگونه به ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانش‌آموزان ایلامی منجر خواهد شد.