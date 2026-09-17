به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر پنجشنبه در نشست تخصصی با شهردار، معاونان و شهرداران مناطق کلانشهر کرمانشاه، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت شهری، بر تداوم خدمترسانی و اجرای طرحهای اولویتدار تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس و مراکز دانشگاهی اظهار کرد: پس از دورهای از آموزشهای غیرحضوری، همه دستگاهها باید برای آغاز سال تحصیلی همکاری همهجانبهای با آموزش و پرورش داشته باشند و شهرداریها در این زمینه نقش مستقیم و مؤثری بر عهده دارند.
وی افزود: سیمای شهر و محیط مدارس باید برای نسل آینده پیامآور نشاط و امید باشد و شهرداران مناطق باید با شناسایی مدارس، اقدامات لازم برای شستوشو و نظافت، هرس درختان، توسعه فضای سبز و خطکشی معابر پیرامونی را انجام دهند.
حبیبی همچنین بر حضور مسئولان شهری در مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی و استفاده از ظرفیت تابلوها و بیلبوردهای شهری برای استقبال از دانشآموزان و دانشجویان تأکید کرد و این اقدامات را در ایجاد فضای مناسب برای آغاز سال تحصیلی مؤثر دانست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شتاب گرفتن روند آسفالت معابر شهری بیان کرد: روند اجرای روکش آسفالت نباید متوقف یا کند شود و هدفگذاری توزیع ۲۵۰ هزار تن آسفالت در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای موجود قابل تحقق است.
وی با تأکید بر رعایت عدالت در توزیع خدمات شهری گفت: مناطق حاشیهای و کمبرخوردار باید در اولویت اجرای طرحهای آسفالت قرار گیرند و خطکشی معابر نیز بلافاصله پس از آسفالت انجام شود تا علاوه بر ارتقای سیمای شهری، ایمنی تردد نیز افزایش یابد.
حبیبی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی درباره احتمال بارشهای رگباری و سیلابی در پاییز تصریح کرد: غافلگیری در مدیریت بارشها و آبگرفتگیهای احتمالی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و شهرداران مناطق باید در روزهای آینده شخصاً از نقاط حادثهخیز، کانالها و مسیرهای آسیبپذیر بازدید کرده و بر لایروبی دقیق آنها نظارت کنند.
وی در ادامه با اشاره به مطالبات شهروندان درباره ساماندهی رودخانه قرهسو خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای این رودخانه نباید تا تکمیل کامل همه مراحل متوقف بماند و هر بخشی که در قطعات ۲۵۰ تا ۵۰۰ متری تکمیل میشود، باید در اختیار شهروندان قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه همچنین بر اجرای طرح پیادهراه در هسته مرکزی شهر تأکید کرد و گفت: پیادهراهها بخشی از هویت شهرهای مدرن و گردشگرپذیر هستند و اجرای این طرح میتواند در کنار ایجاد تحول در فضای شهری، به رونق کسبوکارها نیز کمک کند.
حبیبی با اشاره به تفاهمنامه شهرداری و ادارهکل راه و شهرسازی استان افزود: اقتصاد شهری نباید تنها بر درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی متکی باشد و بارگذاری مناسب اراضی و اجرای طرحهای سرمایهگذاری میتواند به ایجاد درآمدهای پایدار شهری کمک کند.
وی ادامه داد: در نشستهای مشترک سهجانبه معاونت عمرانی استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی و شهرداری، اراضی دولتی مورد نیاز پروژههای شهری برای طرح در کمیسیون ماده ۵ باید با سرعت فعال شوند و تا زمانی که موضوع اقتصاد شهری به صورت کارشناسی و شفاف در طرح جامع کرمانشاه لحاظ نشود، این طرح را امضا نخواهد کرد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، تفکیک زباله از مبدأ را طرحی اشتغالآفرین و زیستمحیطی دانست و بر آغاز فرهنگسازی آن از ادارات و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی گفت: آموزش کارکنان دستگاهها باید از نخستین مراحل اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد و در کنار فضای مجازی، رسانه استانی صداوسیما نیز میتواند در ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ و آگاهیبخشی عمومی نقش مؤثری داشته باشد.
حبیبی با اشاره به دیدارهای مردمی خود در مساجد و نماز جمعه بیان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات شهروندان مربوط به محلاتی مانند ظفر، آریاشهر، کیانشهر و کرناچی است و مدیران شهری باید رفع مشکلات خدماتی، معابر و نیازهای رفاهی این مناطق را با جدیت دنبال کنند.
وی همچنین استفاده از تجربیات کلانشهرهای موفق کشور و توسعه دیپلماسی شهری از طریق پیمانهای خواهرخواندگی را برای انتقال تجربهها و الگوهای جدید مدیریت شهری ضروری دانست.
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به مسائل معیشتی و مسکن کارکنان شهرداری گفت: نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، کارکنان حوزه عمرانی و فضای سبز از زحمتکشترین نیروهای مدیریت شهری هستند و تأمین زمین برای مسکن آنان را از ادارهکل راه و شهرسازی پیگیری کرده است.
حبیبی افزود: مدیریت استان از اقدامات مرتبط با بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان، پرداخت اضافهکار و ارائه تسهیلات حمایت میکند و مطالبات مدیریت شهری از دستگاههای اجرایی باید احصا شود تا از طریق تهاتر یا تخصیص اعتبارات عمرانی تعیین تکلیف شود.
وی در پایان از عملکرد شهردار کرمانشاه، معاونان و شهرداران مناطق قدردانی کرد و بر تداوم همکاری و همدلی در مسیر اجرای برنامههای مدیریت شهری تأکید کرد.
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