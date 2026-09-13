برخورد کوئیک با موتورسیکلت در عسلویه یک فوتی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی، بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند.

وی خاطر نشان کرد: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه مشخص شد، یک دستگاه خودرو کوئیک، با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد که راکب موتورسیکلت از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت شده بوده به وسیله عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال که مصدوم به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت می نماید.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه در پایان ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده متوفی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم شتابزدگی از سوی رانندگان و حرکت با سرعت مطمئنه و استفاده راکبین موتورسیکلت ها از کلاه ایمنی را خواستار شد.