به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجه‌به پیش‌بینی‌نشدن حکم خاص کسر ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب گروه پزشکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران، باهدف تسهیل تکالیف مالیاتی پزشکان و جلوگیری از تراکم بدهی، تفاهم‌نامه‌ای را برای استمرار این سازوکار تنظیم کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، پزشکان و اعضای سازمان نظام‌پزشکی که از مراکز درمانی حق‌الزحمه یا حق‌العمل دریافت می‌کنند، باید ۱۰ درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان ماه بعد، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت کنند، مگر آن که مرکز درمانی این مبلغ را کسر و به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز کرده باشد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، تأکید کرد: پرداخت‌هایی که در قالب حقوق و کارانه انجام شده و مالیات آن در زمان پرداخت کسر می‌شود، مشمول این حکم نخواهد بود.