سرعت برنامه پزشک خانواده باید متعادل شود+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت بهداشت تصمیم گرفته برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را به سرعت پیش ببرد و از همین رو، جلسات متعدد و منظمی را هر هفته برای رفع نقاط ضعف این برنامه، در دستور کار دارد و بعضا؛ رئیس جمهوری نیز وارد این جلسات می شود و نقطه نظرات خودش را می گوید.

محسن نجفی خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه گفته است که بودجه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، صد درصد تضمین شده است.

وی افزود: برای ۶۴ شهر که قرار است برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اجرا شود، در سال جاری ۷۲ همت بودجه تخصیص یافته است.

در همین حال، محمداسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ معتقد است که سرعت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، باید متعادل شود.

وی با اشاره به اشراف رئیس جمهوری به برنامه پزشکی خانواده و اصرار به سرعت گرفتن برنامه، گفت: بهتر است با سرعت مناسب پیش برویم و در این مسیر، اشکالات را ارزیابی و مرتفع کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر تامین منابع مالی و انسانی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تاکید کرد.