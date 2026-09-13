وحید تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ورامین دارای ۳۴۰ واحد صنعتی دارای پروانه فعالیت است و در کنار آن، تعدادی از واحدهای تولیدی نیز با مجوزهای کسب‌وکار صنفی و پروانه‌های صادرشده از اتحادیه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: برخی از این واحدها در مقیاس بزرگ فعالیت دارند و میزان اشتغال آنها به بیش از ۵۰ نفر می‌رسد و با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود، قابلیت تبدیل پروانه صنفی به مجوز صنعتی را در چارچوب قوانین دارند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین ادامه داد: این واحدها به‌صورت مستمر در حال شناسایی هستند و در کنار آن، واحدهای صنعتی راکد شهرستان نیز احصا شده‌اند تا با استفاده از ظرفیت مجوزهای موجود، زمینه تحقق این موضوع فراهم شود.

تاجیک با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح استان تهران گفت: برای تبدیل پروانه‌های صنفی واجد شرایط به مجوز صنعتی، از ظرفیت بند ۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استفاده خواهیم کرد و کمیته مربوطه در استان، موضوع بررسی و تبدیل مجوزهای صنفی به صنعتی را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به واحدهای مورد بازدید در جریان این برنامه عنوان کرد: دو واحد مورد بازدید دارای پروانه صنفی هستند و مراحل اولیه بررسی و بازدید از آنها نیز پیش از این انجام شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: با هماهنگی مجموعه استانی، موضوع این واحدها را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا در صورت دارا بودن شرایط لازم، در سریع‌ترین زمان ممکن مجوزهای صنفی آنها به مجوز صنعتی تبدیل شود.