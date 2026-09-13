زندی: بیش از ۹۰ غار در کردستان شناسایی شده است

فرزاد زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، ویژگیهای توپوگرافی و قرار گرفتن در نوار زاگرس، ظرفیت قابل توجهی در حوزه غارشناسی دارد و تاکنون بیش از ۹۰ غار در نقاط مختلف استان شناسایی شده است.
وی افزود: با توجه به ساختارهای زمینشناسی کردستان، بدون تردید غارهای دیگری نیز در استان وجود دارند که هنوز شناسایی و مطالعه نشدهاند و بنابراین ظرفیت واقعی غارشناسی کردستان بسیار فراتر از آمار موجود است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه غارشناسی گفت: نباید فعالیت در غارها صرفاً به کشف و غارنوردی محدود شود، بلکه باید از مرحله شناسایی عبور کرده و مطالعات علمی و تخصصی در دستور کار قرار گیرد.
زندی ادامه داد: متأسفانه بخش قابل توجهی از فعالیتهای غارشناسی در استان بیشتر جنبه ورزشی دارد و در برخی کاوشها حضور کارشناسان علوم پایه مانند زمینشناسی و زیستشناسی کمرنگ است.
وی تصریح کرد: در نتیجه این خلأ تخصصی، شناخت کافی از فون، فلور و ارزشهای اکولوژیک بسیاری از غارهای استان وجود ندارد و برای حفاظت مؤثر از این زیستبومهای حساس، ابتدا باید ویژگیهای طبیعی و زیستی آنها به صورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان گفت: یکی از اولویتهای ادارهکل، انجام مطالعات تخصصی برای شناخت دقیق غارها و تعیین ردهبندی حفاظتی آنها است تا هرگونه تصمیمگیری درباره حفاظت و مدیریت این مناطق بر اساس دادههای علمی انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار کرد: ثبت غار «کونهشمشم» به عنوان اثر طبیعی ملی در سال ۱۳۹۸، تهیه اطلس غارهای استان و انعقاد دو قرارداد پژوهشی برای مطالعه فون و فلور غارهای شاخص، از جمله اقدامات انجام شده برای شناخت و حفاظت از این میراث طبیعی است.
زندی افزود: مطالعه فون و فلور غارهای شاخص میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره تنوع زیستی و ویژگیهای اکولوژیک این زیستبومها در اختیار متولیان امر قرار دهد و مبنایی برای برنامهریزیهای حفاظتی باشد.
وی همچنین به برنامههای روز غار پاک اشاره کرد و گفت: به مناسبت ۲۲ شهریور، برنامههای پاکسازی غارهای شاخص استان با هدف کاهش آسیبهای انسانی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به اهمیت این زیستبومها دنبال میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان با بیان اینکه غارها حاصل میلیونها سال فرایندهای طبیعی هستند، خاطرنشان کرد: این پدیدههای طبیعی بخشی از شناسنامه زمینشناختی و طبیعی استان محسوب میشوند و تخریب آنها میتواند بخشی از میراث غیرقابل بازگشت طبیعت را از بین ببرد.
زندی تأکید کرد: حفاظت از غارها تنها با ممنوعیت و محدودیت امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند شناخت علمی، حضور متخصصان، آموزش جوامع محلی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای طبیعی این زیستبومها است.
وی در پایان گفت: ادارهکل حفاظت محیطزیست کردستان با تشکیل کارگروههای تخصصی و پیگیری دستورالعملهای قانونی، تمام ظرفیت خود را برای جلوگیری از تخریب غارهای استان به کار گرفته است تا این میراث طبیعی ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ شود.
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