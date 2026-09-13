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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

زندی: بیش از ۹۰ غار در کردستان شناسایی شده است

زندی: بیش از ۹۰ غار در کردستان شناسایی شده است

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان گفت: بیش از ۹۰ غار در استان شناسایی شده است، اما با توجه به ساختار زمین‌شناسی منطقه، تعداد غارهای ناشناخته به مراتب بیشتر از این آمار است.

فرزاد زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های توپوگرافی و قرار گرفتن در نوار زاگرس، ظرفیت قابل توجهی در حوزه غارشناسی دارد و تاکنون بیش از ۹۰ غار در نقاط مختلف استان شناسایی شده است.

وی افزود: با توجه به ساختارهای زمین‌شناسی کردستان، بدون تردید غارهای دیگری نیز در استان وجود دارند که هنوز شناسایی و مطالعه نشده‌اند و بنابراین ظرفیت واقعی غارشناسی کردستان بسیار فراتر از آمار موجود است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه غارشناسی گفت: نباید فعالیت در غارها صرفاً به کشف و غارنوردی محدود شود، بلکه باید از مرحله شناسایی عبور کرده و مطالعات علمی و تخصصی در دستور کار قرار گیرد.

زندی ادامه داد: متأسفانه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های غارشناسی در استان بیشتر جنبه ورزشی دارد و در برخی کاوش‌ها حضور کارشناسان علوم پایه مانند زمین‌شناسی و زیست‌شناسی کمرنگ است.

وی تصریح کرد: در نتیجه این خلأ تخصصی، شناخت کافی از فون، فلور و ارزش‌های اکولوژیک بسیاری از غارهای استان وجود ندارد و برای حفاظت مؤثر از این زیست‌بوم‌های حساس، ابتدا باید ویژگی‌های طبیعی و زیستی آنها به صورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان گفت: یکی از اولویت‌های اداره‌کل، انجام مطالعات تخصصی برای شناخت دقیق غارها و تعیین رده‌بندی حفاظتی آنها است تا هرگونه تصمیم‌گیری درباره حفاظت و مدیریت این مناطق بر اساس داده‌های علمی انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار کرد: ثبت غار «کونه‌شم‌شم» به عنوان اثر طبیعی ملی در سال ۱۳۹۸، تهیه اطلس غارهای استان و انعقاد دو قرارداد پژوهشی برای مطالعه فون و فلور غارهای شاخص، از جمله اقدامات انجام شده برای شناخت و حفاظت از این میراث طبیعی است.

زندی افزود: مطالعه فون و فلور غارهای شاخص می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تنوع زیستی و ویژگی‌های اکولوژیک این زیست‌بوم‌ها در اختیار متولیان امر قرار دهد و مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی باشد.

وی همچنین به برنامه‌های روز غار پاک اشاره کرد و گفت: به مناسبت ۲۲ شهریور، برنامه‌های پاکسازی غارهای شاخص استان با هدف کاهش آسیب‌های انسانی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به اهمیت این زیست‌بوم‌ها دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با بیان اینکه غارها حاصل میلیون‌ها سال فرایندهای طبیعی هستند، خاطرنشان کرد: این پدیده‌های طبیعی بخشی از شناسنامه زمین‌شناختی و طبیعی استان محسوب می‌شوند و تخریب آنها می‌تواند بخشی از میراث غیرقابل بازگشت طبیعت را از بین ببرد.

زندی تأکید کرد: حفاظت از غارها تنها با ممنوعیت و محدودیت امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند شناخت علمی، حضور متخصصان، آموزش جوامع محلی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های طبیعی این زیست‌بوم‌ها است.

وی در پایان گفت: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کردستان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و پیگیری دستورالعمل‌های قانونی، تمام ظرفیت خود را برای جلوگیری از تخریب غارهای استان به کار گرفته است تا این میراث طبیعی ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.

کد مطلب 6945863

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