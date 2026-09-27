سعید دزفولینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غارها از جمله پدیدههای منحصر به فرد زمینشناختی، زیستشناختی، محیطزیستی، تاریخی، باستانشناسی و طبیعتگردی محسوب میشوند و از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
وی افزود: بسیاری از غارها در مناطق کارستی و در اثر جریان آبهای زیرزمینی شکل گرفتهاند و بهطور مستقیم با منابع آبی ارتباط دارند و از این منظر میتوان غارها را از شاهرگهای اصلی آبی زمین دانست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: غارها همچنین اکوسیستمهای ارزشمند زیستمحیطی هستند و بسیاری از آنها از مهمترین زیستگاههای خفاشها به شمار میروند.
دزفولینژاد با اشاره به ظرفیت غارهای کشور گفت: بر اساس برآوردها، بیش از سه هزار غار در ایران وجود دارد که بسیاری از آنها طی میلیونها سال شکل گرفتهاند و به دلیل جلوههای طبیعی کمنظیر و ویژگیهای اکولوژیکی خاص، در زمره میراث طبیعی کشور قرار میگیرند.
وی درباره غار سفیدآب اظهار کرد: این غار در شهرستان پاوه، شهر باینگان و در محدوده روستای سفیدآب قرار دارد و از اواخر فصل زمستان تا اواخر فصل بهار، حجم و دبی قابل توجهی از آب از رشتهکوههای مشرف بر روستا و از دل کوه خارج میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: حجم آب خروجی در این چند ماه به اندازهای است که آب به رنگ سفید دیده میشود و به همین دلیل این منطقه با عنوان سفیدآب شناخته شده است.
دزفولینژاد ادامه داد: در جریان عملیات لایروبی رودخانه، تختهسنگی که دهانه شکاف خروج آب را پوشانده بود برداشته شد و با کنار رفتن این سنگ، دهانه ورودی غار نمایان شد.
وی درباره ساختار غار سفیدآب گفت: این غار ساختاری چاهمانند یا سیفونی دارد و با شیبی حدود ۶۰ درصد، در عمق حدود ۳۰ تا ۴۰ متری، مسیر غار ادامه پیدا میکند. پس از ورود به غار و عبور از زیر یک تختهسنگ، تالار دیگری نمایان میشود که سقفی با ارتفاع حداقل سه تا چهار متر و مساحتی حدود ۳۰ مترمربع دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی ماههای گذشته، یک گروه کوهنوردی و غارنوردی کرمانشاه وارد غار شده و در مسیر آن پیشروی کرده است.
دزفولینژاد گفت: بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این گروه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر در عمق غار پیشروی کرده و در ادامه به یک چاه عمودی با قطر حدود ۶ متر و عمق تقریبی ۳۰ تا ۴۰ متر رسیده است.
وی افزود: وجود آب در این بخش مانع ادامه مسیر غارنوردان شده و امکان پیشروی بیشتر در این مرحله فراهم نشده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: قرار است در روزهای آینده گروه غارنوردی مجدداً وارد غار شود و بررسیهای بیشتری برای شناسایی مسیرها و ابعاد این غار انجام دهد.
دزفولینژاد گفت: غار سفیدآب علاوه بر ارزشهای زمینشناختی و زیستمحیطی، از ظرفیت قابل توجهی برای طبیعتگردی و غارنوردی برخوردار است و بررسیهای تخصصی بیشتر میتواند ابعاد و ویژگیهای این پدیده طبیعی را روشنتر کند.
نظر شما