شناسایی ۷۴ غار در خراسان جنوبی؛ تعیین حریم حفاظتی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی؛ علی خانی در جلسه کارگروه غارشناسی استان خراسان جنوبی با هدف بررسی وضعیت غارهای استان، تعیین حریم حفاظتی و اجرای برنامه‌های حفاظتی، با اشاره به آخرین وضعیت شناسایی غارهای استان اظهار کرد: تاکنون ۷۴ غار در خراسان جنوبی شناسایی شده است که از این تعداد، چهار غار در مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست قرار دارند و حفاظت از آن‌ها بر عهده این اداره کل است.

خانی افزود: سایر غارهای شناسایی شده نیز تحت حفاظت و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۱۲ «آیین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارها» بیان کرد: تهیه ضوابط حریم حفاظتی برای هر غار از اولویت‌های اصلی کارگروه غارشناسی استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی همچنین بر اجرای شیوه‌نامه درجه‌بندی غارها برای رفع خلأهای حفاظتی و ایجاد چارچوب مشخص در مدیریت این زیست‌بوم‌های طبیعی تأکید کرد.

فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس کارگروه غارشناسی استان نیز با تقدیر از مطالعات انجام شده درباره چهار غار «مهوید، سنگ‌سوراخ، کتوکی و پهلوان»، این اقدامات را از نخستین طرح‌های علمی ارزشمند در حوزه غارشناسی خراسان جنوبی عنوان کرد.

وی گفت: ثبت دقیق اطلاعات زیست‌محیطی غارها علاوه بر کمک به مدیریت بهتر این ظرفیت‌های طبیعی، زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در حفاظت از این میراث ارزشمند را فراهم می‌کند.

در ادامه این جلسه، مشاور طرح مطالعاتی «شناسایی، ثبت و پایش فون و فلور غارهای مناطق چهارگانه» گزارشی از نتایج مطالعات انجام شده ارائه کرد.

این طرح علمی با هدف تهیه نقشه جامع از وضعیت غارهای استان، ثبت ویژگی‌های زیستی و محیطی آن‌ها و فراهم کردن مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های حفاظتی اجرا شده است؛ اقدامی که می‌تواند از بهره‌برداری‌های غیرمجاز، به‌ویژه فعالیت‌های معدنی در محدوده غارها، جلوگیری کند.