پسماند چالش پرهزینه بابل است؛ غفلت از گردشگری آبی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قربان‌نیا ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت شکل‌گیری همکاری گسترده میان مجموعه‌های مختلف شهرستان اظهار کرد: آنچه امروز بابل بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، هم‌افزایی و هم‌صدایی برای پیگیری منافع شهرستان است.

وی افزود: نمایندگان، مدیران، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه‌های مختلف می‌توانند با همکاری و تعامل بیشتر، نقش مؤثری در تحقق توسعه متوازن بابل داشته باشند و برای حل مسائل شهرستان نباید هر مجموعه به صورت جداگانه عمل کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در سایه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر است، گفت: دستیابی به اهداف توسعه‌ای شهرستان نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش مستمر و پایبندی به مسیر تعیین‌شده است.

پسماند؛ چالش بابل

قربان‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در بابل، این حوزه را یکی از مسائل مهم شهرستان دانست و تصریح کرد: شهرداری در شرایط کنونی هزینه قابل توجهی برای مدیریت پسماند پرداخت می‌کند، در حالی که با اجرای صحیح تفکیک زباله از مبدأ می‌توان بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها را کاهش داد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای جهان در زمینه بازیافت و استفاده اقتصادی از پسماند افزود: زباله می‌تواند از یک تهدید زیست‌محیطی به یک ظرفیت اقتصادی تبدیل شود، اما در بابل این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته و «طلای کثیف» به یکی از چالش‌های شهرستان تبدیل شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل همچنین درباره اختلاف‌نظرهای موجود پیرامون نحوه مدیریت پسماند گفت: مسئله اصلی در این حوزه، بحث بر سر واژه‌هایی مانند تک‌صدایی نیست، بلکه باید با بررسی کارشناسی و شفافیت، بهترین راهکار برای شهرستان انتخاب شود.

وی ادامه داد: بخشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها به مسائل اعتباری و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری درباره مطالبات و طرح‌های عمرانی بازمی‌گردد و ضروری است تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که در آینده برای شهرستان چالش جدیدی ایجاد نکند.

گردشگری؛ ظرفیتی برای رونق اقتصادی بابل

قربان‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود گردشگری را از ظرفیت‌های مهم توسعه شهرستان دانست و بیان کرد: صنعت گردشگری به دلیل وابستگی به نیروی انسانی، می‌تواند زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند و در کنار آن به توسعه زیرساخت‌ها، احیای اماکن تاریخی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری نیز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه گردشگری نباید صرفاً صنعتی مختص اقشار مرفه تلقی شود، افزود: توسعه گردشگری می‌تواند زمینه تعامل بیشتر میان مردم و شناخت بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف را فراهم کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل در عین حال نسبت به پیامدهای مدیریت نادرست این حوزه هشدار داد و گفت: ضعف در مدیریت کلان گردشگری می‌تواند آسیب‌هایی جدی به بافت تاریخی، منابع طبیعی، زیرساخت‌های محلی و منافع جوامع بومی وارد کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اظهار کرد: تلاش شده است این حوزه با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و در همین زمینه اتفاقات مثبتی نیز در بابل رقم خورده است.

ظرفیت مغفول گردشگری آبی

قربان‌نیا در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بابل در حوزه گردشگری آبی گفت: با وجود برخورداری شهرستان از ۲۰۷ قطعه تالاب و آب‌بندان و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد تالابی، سهم بابل از گردشگری آبی همچنان بسیار محدود است.

وی کمبود زیرساخت‌های استاندارد، ضعف آموزش‌های تخصصی، محدود بودن بازاریابی در عرصه بین‌المللی و پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از جمله موانع توسعه گردشگری آبی در شهرستان برشمرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل افزود: برای نخستین بار گام‌هایی در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری آبی شهرستان برداشته شده است و امیدواریم با تداوم این روند، بابل بتواند در آینده جایگاه شایسته خود را در این حوزه به دست آورد.