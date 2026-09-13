به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه، کلاس‌های درس در تمامی مقاطع تحصیلی از ۴ مهرماه آغاز خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت‌نام حضوری نودانشجویان مقطع دکتری نیز از ۴ مهرماه آغاز می‌شود.

همچنین بازه انتخاب واحد دانشجویان بدون تغییر و مطابق برنامه اعلام‌شده، از ۲۱ تا ۲۴ شهریورماه خواهد بود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س) تأکید کرده است که دانشجویان باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، پیش از این دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرده بود: کلاس ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۷ دی به پایان می رسد.