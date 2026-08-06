تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس این تقویم، انتخاب واحد دانشجویان از شنبه ۲۸ شهریور تا دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ انجام میشود و کلاسهای درس نیز از چهارشنبه اول مهرماه آغاز خواهد شد.
همچنین حذف و اضافه دروس در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ مهرماه انجام میشود و آخرین مهلت حذف تکدرس نیز شنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، کلاسهای نیمسال اول چهارشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۵ به پایان میرسد و امتحانات پایان نیمسال از شنبه ۳ بهمن تا شنبه ۱۷ بهمنماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
همچنین امتحانات گروه معارف اسلامی دانشجویان در روزهای دوشنبه ۵ و چهارشنبه ۷ بهمنماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان
بر اساس اعلام دانشگاه شهید بهشتی، انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی در روز شنبه ۲۸ شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح انجام میشود. ورودیهای ۱۴۰۱ و ماقبل از ساعت ۱۰ و ورودیهای ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱ صبح امکان انتخاب واحد خواهند داشت.
همچنین انتخاب واحد در روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه از ساعت ۹ صبح ادامه خواهد داشت؛ ورودیهای ۱۴۰۳ از ساعت ۹ و ورودیهای ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱ صبح میتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) نیز در این بازه، کلیه ورودیها امکان انتخاب واحد خواهند داشت.
همچنین دانشجویانی که فرمهای ارزیابی اساتید را در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تکمیل نکردهاند، باید از ساعت ۹ صبح ۳۰ شهریورماه تا ساعت ۱۵ نسبت به تکمیل آن اقدام کنند.
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