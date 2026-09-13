به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در دیدار با تشکلهای مردمی حوزه میراث فرهنگی کشور، با اشاره به شرایط حساس تاریخی کشور اظهار داشت: ایران در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و دلسوزی فرزندان خود است؛ همان کسانی که فارغ از هرگونه چشمداشتی و با تکیه بر تعلق خاطر به این خاک و میهن، برای حل مشکلات قدم پیش گذاشتهاند.
وی با ابراز خرسندی از دیدگاههای مطرح شده در این جلسه، بر ضرورت همافزایی دستگاههای دولتی تأکید کرد و افزود: با توجه به سطح مباحث و ظرفیتهای موجود، برگزاری جلسات تخصصیتر با حضور مسئولان سایر بخشها از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از ظرفیتهای این بخش نیز در جهت پیشبرد اهداف اجتماعی بهرهبرداری شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از غفلت در انتقال ارزشهای تمدنی به نسل جوان، گفت: بیگانگی نسل جدید با میراث غنی و گرانبهای ایران، یک آسیب جدی است که ریشه در ضعف نهادهای فرهنگی و آموزشی در معرفی درست این ثروت عظیم دارد.
بطحایی با ذکر تجربهای از بازدیدهای خود، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای جهان، آثار تاریخی با مقیاسهای بهمراتب کوچکتر از آثار تاریخی کشور ما، به عنوان یک سرمایه ملی به طور مستمر مورد بازدید و تکریم دانشآموزان و مردم همان کشور قرار میگیرند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تأکید بر اینکه این نقیصه متوجه عملکرد مسئولان و متولیان فرهنگی است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم با بهرهگیری از توان و دغدغهمندی فعالان اجتماعی که پیوند عمیقی با فرهنگ و هویت ایرانی دارند، این شکاف ایجاد شده را ترمیم کنیم؛ چرا که به رغم این غفلتها، همچنان روحیه تعلق به فرهنگ و تمدن ایرانی در آحاد ملت زنده است و باید از این ظرفیت برای بازیابی هویت اصیل استفاده کرد.
بطحایی با ذکر تجربهای از بازدید خود از «بیمارستان خیریه مهرانه» در زنجان، تصریح کرد: مدیریت خوشذوق این مجموعه با استفاده از نمادهای تمدنی، فضایی متفاوت برای بیماران سرطانی ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، تعبیه یک زنگ زورخانه در بخش شیمیدرمانی، که به عنوان نماد پایان یک مرحله از درمان و طنیناندازِ امید به زندگی به صدا درمیآید، یک اقدام فرهنگیِ هوشمندانه است که تأثیرات روانی و تربیتی عمیقی بر بیماران دارد.
وی افزود: مشاهده موزهای کوچک در فضای بیمارستان یا استفاده از سنن کهن برای تقویت روحیه بیماران، نشاندهنده آن است که ما گنجینهای از هویت و تمدن در اختیار داریم که در غفلتِ ما، مهجور مانده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه این نمادها تنها اشیاء تزئینی نیستند، بلکه بخشی از «قدرت نرم» جامعه برای عبور از دشواریها هستند، خاطرنشان کرد: ما باید با بهرهگیری از این ظرفیتهای تمدنی، روحیه تابآوری را در کشور تقویت کنیم؛ چرا که فاصله گرفتن از این هویتِ غنی، زمینهساز بروز بسیاری از سرخوردگیهای اجتماعی و فرهنگی در نسلهای جدید شده است.
بطحایی در ادامه با طرح یک پیشنهاد عملیاتی برای بهرهگیری از ظرفیت فعالان فرهنگی، به «طرح ساماندهی سواحل» اشاره کرد و گفت: این طرح که در سالهای اخیر با هدف کاهش غریق و افزایش ایمنی سواحل شمالی و جنوبی کشور اجرایی شده، به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و حتی در مجامع بینالمللی نیز به عنوان الگویی موفق از مدیریت جمهوری اسلامی شناخته شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد فعلیِ این طرح عمدتاً معطوف به مسائل امداد و نجات است، اظهار داشت: پتانسیل سواحل برای کارهای فرهنگی بسیار فراتر از این اقدامات است. پیشنهاد بنده این است که با بهرهگیری از ظرفیت موزهداران و فعالان فرهنگی و همچنین همکاری استانداریها و فرمانداریها، فضاهای فرهنگی موقت در این مناطق ایجاد شود تا گردشگران در کنار بهرهمندی از سواحل، با آثار و هویت تمدنی کشور نیز آشنا شوند.
بطحایی تصریح کرد: این ایده که با مشارکت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قابلاجراست، میتواند به صورت گستردهتر در سایر شهرهای گردشگرپذیر و در مناسبتهای مختلف پیادهسازی شود. ما آمادگی داریم تا با همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت از فعالان این عرصه، بسترهای لازم از جمله فضا و امکانات مورد نیاز را فراهم کنیم تا این ظرفیت عظیمِ فرهنگی به میان مردم بیاید.
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