سرریز شدن سد آبخیزداری خمینی شهر در بشاگرد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نور موسوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اظهار کرد: این سازه دو هزار و ۵۰۰ متر مکعب ظرفیت دارد که کامل آبگیری شده است.

وی افزود: آب این سد برای تامین آب شرب و کشاورزی استفاده می‌شود.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان در ایستگاه‌های باران سنجی کرمستان ۳ و خمینی شهر پنج میلی متر باراندگی ثبت شده است.

بارش‌های تابستانی در مناطق مختلف شهرستان بشاگرد با رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ همراه شد و در پی شدت بارش، جریان آب و سیلاب در برخی مسیرهای جاده‌ای شهرستان ایجاد شد.