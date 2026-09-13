سرریز شدن سد آبخیزداری خمینی شهر در بشاگرد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نور موسوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اظهار کرد: این سازه دو هزار و ۵۰۰ متر مکعب ظرفیت دارد که کامل آبگیری شده است.
وی افزود: آب این سد برای تامین آب شرب و کشاورزی استفاده میشود.
طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان در ایستگاههای باران سنجی کرمستان ۳ و خمینی شهر پنج میلی متر باراندگی ثبت شده است.
بارشهای تابستانی در مناطق مختلف شهرستان بشاگرد با رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ همراه شد و در پی شدت بارش، جریان آب و سیلاب در برخی مسیرهای جادهای شهرستان ایجاد شد.
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