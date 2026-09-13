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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۰

عکاسی ایران در وضعیت معاصر بررسی می‌شود

عکاسی ایران در وضعیت معاصر بررسی می‌شود

موزه هنرهای معاصر تهران به مناسبت برپایی نمایشگاه عکاسی «این صورت باقی»، نشست تحلیلی «عکاسی ایران در وضعیت معاصر» را با محوریت «عکاسی در هنر امروز و چشم‌انداز فردا» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، در نشست ویژگی‌های وضعیت معاصر و عوامل شکل‌دهنده آن، تجربه وضعیت معاصر در ایران و نسبت آن با تحولات جهانی، تحول جایگاه و کارکردهای عکاسی در ایران، جایگاه عکاسی در هنر امروز و نسبت آن با دیگر رسانه‌ها و چشم‌انداز آینده عکاسی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

دبیر این نشست هستی ظهیری (مدرس و پژوهشگر حوزه عکاسی) و مهدی مقیم‌نژاد (عکاس و عضو هیئت علمی دانشگاه)، بهنام صدیقی (عکاس و مدرس عکاسی)، زروان روح‌بخشان (کیوریتور و منتقد هنری) در این نشست حضور دارند.

این نشست سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6946257
آزاده فضلی

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