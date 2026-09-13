به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، در نشست ویژگی‌های وضعیت معاصر و عوامل شکل‌دهنده آن، تجربه وضعیت معاصر در ایران و نسبت آن با تحولات جهانی، تحول جایگاه و کارکردهای عکاسی در ایران، جایگاه عکاسی در هنر امروز و نسبت آن با دیگر رسانه‌ها و چشم‌انداز آینده عکاسی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

دبیر این نشست هستی ظهیری (مدرس و پژوهشگر حوزه عکاسی) و مهدی مقیم‌نژاد (عکاس و عضو هیئت علمی دانشگاه)، بهنام صدیقی (عکاس و مدرس عکاسی)، زروان روح‌بخشان (کیوریتور و منتقد هنری) در این نشست حضور دارند.

این نشست سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.