به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 200 دوربین عکاسی قدیمی همراه با وسایل و ادوات عکاسی از مجموعه شخصی محمدعلی جدیدالاسلام در کنار آثار عکس‌های هنرمندان عکاس خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده است.

در همین راستا محمدعلی جدیدالاسلام مجموعه دار دوربین‌های قدیمی و هنرمند عکاس در ارتباط با این نمایشگاه و آثار به نمایش درآمده گفت: در این مجموعه بیش از 200 دوربین عکاسی به نمایش درآمده است که قدیمی‌ترین دوربین مربوط به سال 1855 (دوربین فانوسی) تا جدیدترین دوربین که مربوط به پنج سال گذشته است در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است. همچنین وسایل و ادوات عکاسی، دستگاه تانک ظهور، دستگاه چاپ جعبه‌ای، جعبه روتوش، چراغ ایمنی تاریکخانه، دستگاه برش و ... در این مجموعه به نمایش گذاشته شده است.

جدیدالاسلام افزود: دوربین‌هایی برای عکسبرداری سه بعدی، کوچکترین دوربین جاسوسی عکاسی جهان، دوربین‌های مختلف پولاروید از ساده‌ترین تا حرفه‌ای ترین، دوربین‌های عکاسی برای عکس‌های پرسنلی و کارت، دوربین‌های انگشت نگاری و ... در این مجموعه به نمایش درآمده است.

جدیدالاسلام همچنین در مورد عکس‌های به نمایش درآمده در موزه هنرهای معاصرتهران گفت: یکی از بهترین نمایشگاه‌هایی که در سال‌های اخیر دیدم، این نمایشگاه بود که از جنبه‌های مختلف می‌شود آن را بررسی کرد که سیر تحولات عکاسی را نشان می‌دهد. این نمایشگاه برای ما و برای دانشجویان و هنرجویان رشته عکاسی بسیار آموزنده و جالب توجه است که علاوه بر کادربندی و نورپردازی، جنبه های طبیعی و صنعتی آن نیز در نظر گرفته شده است و از همه مهم تر نگهداری این آثار در گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران است که در طول این سال‌ها، این آثار بدون هیچ آسیبی نگهداری شده است.

جدیدالاسلام در پایان، پرتره هنرمندان را که در این مجموعه به نمایش درآمده را به عنوان یک سند تاریخی نام برد و گفت: آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در رشته‌های مختلف یکی از بی‌نظیرترین مجموعه‌های موجود در دنیا است و نمایش آثار گنجینه این موزه برای تمامی هنرمندان و همچنین دانشجویان بسیار مفید و آموزنده است.

نمایشگاه عکس‌های خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران و همچنین ابزار، ادوات و وسایل عکاسی به همراه دوربین‌های قدیمی از مجموعه محمدعلی جدیدالاسلام، از روز چهارم مهرماه افتتاح و تا 10 آذرماه ادامه دارد.

علاقمندان در خصوص بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه به جز جمعه‌ها و ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 18 به نشانی خیابان کارگر شمالی مراجعه و جهت اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 88951965 تماس حاصل کنند.