«میراث جهانی عکاسی» نمایشگاه جدید موزه هنرهای معاصر تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «این صورت باقی» با تمرکز بر تاریخ عکاسی و تحولات آن، روز شنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۷، در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار می‌کند و تا شهریور ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه که برگزاری آن هم‌زمان شده با دویستمین سال ثبت نخستین عکس در جهان، مجموعه‌ای از آثار موجود و اسناد کمتر دیده‌شده گنجینه موزه را به نمایش می‌گذارد؛ از قدیمی‌ترین عکس‌های تاریخ عکاسی تا آثار عکس‌بنیان هنر معاصر.

در نمایشگاه «این صورت باقی» آثاری از پیشگامان عکاسی هنری از هِنری فاکس تالبوت، نادار، جولیا مارگارت کامرون، هنری پیچ رابینسن، آلفرد استیگلیتس، ادوارد وستن، انسل ادمز تا هنرمندان معاصری چون هانس بلمر، لی فریدلندر، ویلیام وگمن، دیوید هاکنی، رابرت راشنبرگ، اد روشی و جان بالدساری به نمایش در می‌آیند.

نسخه‌هایی از مجله «کمرا ورک» و برخی از عکس‌ها و پیش‌طرح‌های مربوط به پروژه‌ دنیس اوپنهایم در سال ۱۹۷۷ ارائه خواهد شد؛ پروژه‌ای که با وجود طراحی برای اجرا در فضای طبیعی اطراف تهران، به دلیل تحولات آن دوره به مرحله اجرا نرسید.

همچنین، در این نمایشگاه ۶ آلبوم تاریخی ارزشمند برای اولین بار در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت که حاوی چهره‌های سیاسی، فرهنگی و هنری اروپا و عثمانی و نمایشگر زندگی روزمره مردم ژاپن در قرن نوزدهم است. در این آلبوم‌ها پرتره‌های نخستین گروه‌های دانشجویان ایرانی در اروپا، که از قدیمی‌ترین نمونه‌های ثبت عکس چهره ایرانیان به شمار می‌رود، به نمایش در آمده است.

نمایشگاه «این صورت باقی» نگاهی به تاریخ عکاسی، از نخستین تجربه‌های ثبت تصویر تا جایگاه عکاسی به‌عنوان رسانه‌ای مستقل در هنر مدرن و معاصر است و بخشی از ظرفیت کمتر دیده‌شده گنجینه عکاسی موزه هنرهای معاصر تهران را پس از یک دهه با روایتی جدید پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.