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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶

یکصد و نود و هفتمین اجتماع مردم رشت در حمایت از میهن اسلامی

یکصد و نود و هفتمین اجتماع مردم رشت در حمایت از میهن اسلامی

رشت- در این ویدئو تصاویری از اجتماع شبانه مردم رشت در شب یکصدو نود و هفتم را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6946306

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