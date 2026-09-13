https://mehrnews.com/x3d46n ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6946306 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶ یکصد و نود و هفتمین اجتماع مردم رشت در حمایت از میهن اسلامی رشت- در این ویدئو تصاویری از اجتماع شبانه مردم رشت در شب یکصدو نود و هفتم را مشاهده می کنید. دریافت 21 MB کد مطلب 6946306 کپی شد مطالب مرتبط رجزخوانی مهدی رسولی در اجتماع شبانه مردم رشت ۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد سلماسیها در اجتماع شبانه اجتماع مردم رشت در یکصد و نود و هشتمین قرار شبانه برگزاری قرار صد و نود و ششم مردم رشت با نوای «مهدی رسولی» روایت مهر از قرار یکصد و نود و پنجم رشتوندان در میدان موج یکصد و نود و چهارم اجتماع مردم رشت در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما