https://mehrnews.com/x3d4wY ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 6947316 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۵ اجتماع مردم رشت در یکصد و نود و هشتمین قرار شبانه رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در یکصد و نود و هشتمین قرار شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 22 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6947316 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نود و هفتمین اجتماع مردم رشت در حمایت از میهن اسلامی رجزخوانی مهدی رسولی در اجتماع شبانه مردم رشت برگزاری قرار صد و نود و ششم مردم رشت با نوای «مهدی رسولی» روایت مهر از قرار یکصد و نود و پنجم رشتوندان در میدان برچسبها رشت اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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