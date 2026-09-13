آبرسانی به ۸ روستای سرفیروزآباد کرمانشاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموعه‌ای از عملیات اصلاحی برای رفع قطعی و افت فشار و پایدارسازی شبکه آب شرب در هشت روستای بخش سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این اقدامات، وضعیت تأمین آب شرب بیش از ۶۰۰ نفر از اهالی این روستاها بهبود یافته و جریان آب در شبکه‌های روستایی به شرایط پایدار رسیده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در روستاهای گاومره، انجیرک و نوراز، گرفتگی و انسداد خطوط انتقال و توزیع آب با اقطار ۱۲۵ و ۷۵ میلی‌متر برطرف شد و پس از رفع این مشکلات، جریان آب در شبکه پایدار شد.

سلطانیان تصریح کرد: در روستاهای زردشیخ‌حسن و دره‌دوزخ نیز عملیات ترمیم و رفع مشکل خطوط انتقال آب با اقطار ۱۶۰ و ۱۲۵ میلی‌متر انجام گرفت و جریان پایدار آب شرب در پنج روستا برقرار شد.

وی خاطرنشان کرد: برای مدیریت بهتر شبکه و کنترل جریان آب نیز یک دستگاه شیر قطع و وصل ۵۰ میلی‌متری در این محدوده نصب شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه با قدردانی از نیروهای اجراییات آبفای کرمانشاه و کارکنان اداره آبفای هلشی گفت: تسریع در شناسایی و رفع حوادث و مشکلات شبکه از اولویت‌های آبفا است و در همین راستا پایش مستمر شبکه در دستور کار قرار دارد.

سلطانیان در پایان تأکید کرد: اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با هدف کاهش حوادث، جلوگیری از افت فشار و تأمین پایدار آب شرب روستاهای شهرستان کرمانشاه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.