سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای تقویت منابع تأمین آب و رفع مشکل کمآبی شهرک مسکن مهر بدرهای، عملیات لولهگذاری و اتصال چاه منابع طبیعی به شبکه توزیع این شهرک انجام شد.
وی افزود: این عملیات طی دو روز اجرا شد و در جریان آن ۲۶۳ متر لوله به قطر ۱۱۰ میلیمتر در مسیر مورد نیاز اجرا و چاه منابع طبیعی به شبکه آب شهرک متصل شد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان اسلامآبادغرب ادامه داد: با بهرهبرداری از این خط انتقال، ظرفیت تأمین آب شهرک افزایش پیدا کرده و مشکل کمآبی و افت فشار آب در این منطقه برطرف شده است.
صفوی با بیان اینکه پایداری شبکه آب شرب نیازمند اقدامات مستمر و فنی است، گفت: نقاط دارای کمبود یا افت فشار به صورت مستمر شناسایی میشوند و برای رفع مشکلات آنها عملیات اصلاحی و تقویتی در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: هدف مجموعه آبفا این است که با تقویت زیرساختهای شبکه و استفاده بهینه از منابع موجود، پایداری تأمین آب شرب و استمرار خدماترسانی به مشترکان شهرستان تضمین شود.
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