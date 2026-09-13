۴ سارق قطعات خودرو به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری چهار سارق حرفهای قطعات و محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه، بررسی موضوع و شناسایی سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی موفق شدند هویت چهار سارق حرفهای را شناسایی کنند.
یاری ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران انتظامی در چند عملیات جداگانه نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند و هر چهار سارق بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری در جریان تحقیقات انجامشده به ارتکاب ۴۰ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اقدامات قانونی، پرونده متهمان تشکیل و چهار سارق برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به دستگاه قضائی معرفی شدند.
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