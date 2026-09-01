سردار فرزاد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی ۲ سارق حرفهای شده و در عملیاتهای جداگانه آنها را دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و در جریان بازجوییهای انجامشده، به ارتکاب ۴۳ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در کرمانشاه اعتراف کردند.
اکبری خاطرنشان کرد: در این راستا پروندهای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف سرقتها و شناسایی سایر موارد احتمالی در حال انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: برخورد با پدیده سرقت و افراد سارق از اولویتهای اصلی پلیس استان کرمانشاه است و مأموران انتظامی با جدیت این موضوع را دنبال میکنند.
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