سردار فرزاد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای شده و در عملیات‌های جداگانه آنها را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و در جریان بازجویی‌های انجام‌شده، به ارتکاب ۴۳ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در کرمانشاه اعتراف کردند.

اکبری خاطرنشان کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف سرقت‌ها و شناسایی سایر موارد احتمالی در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد با پدیده سرقت و افراد سارق از اولویت‌های اصلی پلیس استان کرمانشاه است و مأموران انتظامی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.