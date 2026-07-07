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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

دستگیری ۳ سارق با کشف ۳۶ فقره سرقت خودرو در کرمانشاه

دستگیری ۳ سارق با کشف ۳۶ فقره سرقت خودرو در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری سه سارق حرفه‌ای خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۳۶ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سه سارق حرفه‌ای و کشف ۳۶ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی سه سارق حرفه‌ای شدند و در عملیات‌هایی جداگانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس و انجام بازجویی‌های تخصصی، به ارتکاب ۳۶ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6881398

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