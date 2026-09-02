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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ اعتراف متهم به ۲۸ فقره سرقت

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ اعتراف متهم به ۲۸ فقره سرقت

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیسی در مجموع به ۲۸ فقره سرقت از باغات پسته و قطعات و محتویات خودرو اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در باغات پسته و همچنین سرقت قطعات و محتویات خودرو، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۴ رویان با انجام اقدامات تخصصی، سارق سابقه‌دار باغات پسته را شناسایی و وی را حین سرقت در یکی از باغات دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: همچنین مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۲ بسیج با تحقیقات میدانی، کنترل نامحسوس و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند، موفق به شناسایی و دستگیری سارق قطعات و محتویات خودرو شدند.

شائینی تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی پلیس به ترتیب به ۱۶ فقره سرقت باغات پسته و ۱۲ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، خودروهای خود را در مکان‌های خلوت و تاریک رها نکنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6935946

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