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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

دستگیری ۴ سارق معابر و اماکن خصوصی در کرمانشاه

دستگیری ۴ سارق معابر و اماکن خصوصی در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری چهار سارق حرفه‌ای و کشف ۳۳ فقره سرقت معابر و اماکن خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقوع چند مورد سرقت در شهر کرمانشاه، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

در جریان رسیدگی به این پرونده، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی چهار سارق حرفه‌ای شدند.

پس از شناسایی متهمان، عملیات‌های لازم برای دستگیری آنها انجام شد و هر چهار نفر توسط مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه دستگیر شدند.

بر اساس اعلام پلیس، متهمان پس از دستگیری در جریان تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب سرقت‌های متعدد در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از اعتراف این افراد به ۳۳ فقره سرقت از معابر و اماکن خصوصی خبر داد و گفت: تحقیقات انجام‌شده، ابعاد سرقت‌های ارتکابی را مشخص کرد.

محمدرضا یاری افزود: چهار سارق دستگیرشده پس از تکمیل اقدامات قانونی برای رسیدگی قضائی و صدور حکم لازم به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6968837

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