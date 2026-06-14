۲ سارق به ۲۶ فقره سرقت خودرو در کرمانشاه اعتراف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری ۲ سارق حرفهای قطعات و محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی عاملان این سرقتها شدند و برنامهریزی لازم برای دستگیری آنان انجام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در عملیاتهای جداگانه، هر ۲ متهم شناسایی و توسط مأموران دستگیر شدند.
یاری با اشاره به نتایج بازجوییهای انجام شده گفت: متهمان پس از مواجهه با مستندات و مدارک موجود، به ارتکاب ۲۶ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهرستان اعتراف کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی معرفی شدند.
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