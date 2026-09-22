به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در جشن شکوفهها میهمان یکی از مدارس ابتدایی تهران در جمع کلاس اولیها بود که اولین روز مدرسهشان را جشن میگرفتند.
سرهنگ کشیر با به صدا درآوردن زنگ مدرسه، سال تحصیلی جدید را برای دانشآموزان رسماً آغاز کرد و در فضایی صمیمی و کودکانه، مهمترین قوانین راهنمایی و رانندگی را به زبان ساده برای بچهها آموزش داد؛ از عبور صحیح از خطکشی عابر پیاده تا توجه به چراغ راهنما و پرهیز از بازی در نزدیکی خیابان.
سرهنگ کشیر با تأکید بر اینکه آموزش ترافیک باید از کودکی آغاز شود خطاب به دانشآموزان گفت: شما سرمایههای آینده این شهر هستید و اگر امروز قانونمدار باشیم، فردا شهر تهران امنتری خواهیم داشت.
در حاشیه این مراسم، سرهنگ کشیر در ابتدای ورود به مدرسه و جشن شکوفهها، تعداد ۲۰ عدد کلاه ایمنی به پدران موتورسواری که فرزندان خود را بدون سرویس مدرسه و با موتور به مدرسه رسانده بودند، اهدا کرد؛ اقدامی که با استقبال و قدردانی والدین همراه شد و پیام اهمیت ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمنی و نیز ارتباط متقابل و صمیمی بین پلیس راهور و آموزش و پروش را در همان اولین روز مدرسه به خانوادهها منتقل کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان این حضور، برای همه دانشآموزان، بهویژه کلاس اولیها، آرزوی موفقیت در سال تحصیلی جدید کرد و ابراز امیدواری کرد سالی سرشار از یادگیری، سلامت و ایمنی برای تمام کودکان این سرزمین باشد.
نظر شما