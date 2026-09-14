۷۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی کامیاران رفع تصرف و خلع ید شد

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و اجرای احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی کامیاران در دو عملیات جداگانه نسبت به بازگرداندن اراضی ملی به بیت‌المال اقدام کردند.

وی افزود: در نخستین اقدام که در روستای سرشیلانه بخش مرکزی کامیاران انجام شد، حکم قضایی خلع ید از ۷ هزار و ۱۰۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در پلاک این روستا اجرا و صورتجلسه مربوط به آن تنظیم شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران بیان کرد: این عملیات با حضور نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و همراهی مأموران انتظامی پاسگاه گشکی انجام گرفت.

رفع تصرف ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی «چرسانه»

مفاخری ادامه داد: در اقدام دیگری در «روستای چرسانه» از توابع بخش مرکزی شهرستان، ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.

وی گفت: این اقدام با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و در همراهی فرد متصرف انجام شد و با توجه به اعلام آمادگی وی برای تخریب و رفع تصرف مازاد، عملیات مربوطه انجام و صورتجلسه آن نیز تنظیم شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های ملی خاطرنشان کرد: اجرای احکام قضایی و برخورد قانونی با تصرفات غیرمجاز، بخشی از اقدامات این اداره برای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.